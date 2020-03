Symptomen van coronavirus beginnen vijf dagen na blootstelling

Een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health suggereert dat de mediane incubatietijd voor het nieuwe coronavirus COVID-19 5,1 dagen is. Deze mediane tijd van blootstelling en het begin van de symptomen suggereert dat de 14-daagse quarantaine periode voor personen met een waarschijnlijke blootstelling aan het coronavirus een redelijke tijd om individuen te isoleren en de ontwikkeling van de ziekte afgewacht kan worden.

De analyse suggereert dat ongeveer 97,5% van de mensen die symptomen van COVID-19 infectie zullen ontwikkelen binnen 11,5 dagen na blootstelling. De onderzoekers schatten dat voor elke 10.000 individuen in quarantaine voor 14 dagen, slechts ongeveer 101 symptomen zullen ontwikkelen nadat ze uit quarantaine komen.

Start COVID-19 in december 2019

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 begon december 2019 in Wuhan, een stad van 11 miljoen mensen in centraal China, en heeft geresulteerd in bijna 125.000 bevestigde besmettingen over de hele wereld met bijna 5.000 sterfgevallen als gevolg van longontsteking veroorzaakt door het virus, volgens de digitale COVID-19 tracking-kaart ontwikkeld door ingenieurs aan de Johns Hopkins University. De meerderheid van de gevallen zijn uit Wuhan en de omliggende provincie Hubei, hoewel tientallen andere landen zijn getroffen, waaronder de VS, maar vooral Zuid-Korea, Iran en Italië tot nu toe.

De bevindingen van de studie worden deze week online gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Internal Medicine. Onderzoekers analyseerden 181 besmette mensen uit China en andere landen die vóór 24 februari werden ontdekt, welk in de media kwamen. In de studie zijn gegevens gebruikt van waarschijnlijke blootstelling en symptoombegin. De meeste van de besmette personen reisden van of naar Wuhan, China, de stad in het centrum van de epidemie. Of werden blootgesteld aan personen die naar hoofdstad Hubei of in de provincie Wuhan zijn geweest.

De CDC en vele andere volksgezondheid autoriteiten zijn, gebruiken de 14-daagse quarantaine of actieve controle periode voor personen die bekend staan met een hoog risico op besmetting als gevolg van contact met bekende gevallen of reizen naar een zwaar getroffen gebieden. “Op basis van de analyse van openbaar beschikbare gegevens, de huidige aanbeveling van 14 dagen voor actieve monitoring of quarantaine is redelijk, hoewel met die periode een aantal gevallen zou kunnen worden gemist op de lange termijn,” aldus een van de senior onderzoekers van de studie, Justin Lessler, een universitair hoofddocent in de Bloomberg School’s Department of Epidemiology.

Een nauwkeurige schatting van de incubatietijd van een nieuw virus maakt het voor epidemiologen gemakkelijker om de waarschijnlijke dynamiek van de uitbraak te meten. Het stelt ambtenaren van de volksgezondheid ook in staat om effectieve quarantaine- en andere controlemaatregelen te nemen. Quarantaines komen meestal traag op gang maar kan uiteindelijk de verspreiding van infectie effectief stoppen, zelfs als er een aantal uitschieter in incubatietijd zijn. die de quarantaine periode overschrijden.





Coronavirus zo besmettelijk dat het twee weken quarantaine rechtvaardigt

Lessler merkt op dat isolate flinke financiele , persoonlijke als maatschappelijke gevolgen heeft, wat misschien wel het meest duidelijk wordt gemaakt wanneer gezondheidswerkers en hulpverleners zoals brandweerlieden in quarantaine worden geplaatst.

Mediane incubatietijd

De nieuwe schatting van 5,1 dagen voor de mediane incubatietijd van COVID-19 is vergelijkbaar met schattingen van eerder studies van dit nieuwe virus, die op minder gevallen waren gebaseerd. Deze incubatietijd voor COVID-19 is in hetzelfde bereik als SARS-CoV, een andere mens-infecterencoronavirus dat een grote uitbraak gecentreerd in het zuiden van China en Hong Kong veroorzaakt van 2002-04. Voor MERS-CoV, een coronavirus dat honderden gevallen in het Midden-Oosten heeft veroorzaakt, met een relatief hoog sterftecijfer, is de geschatte gemiddelde incubatietijd 5-7 dagen.

Menselijke coronavirussen die verkoudheid veroorzaken hebben gemiddelde ziekte-incubatieperiodes van ongeveer drie dagen.

Er zijn verschillende online tools gepubliceerd waarmee ambtenaren en burgers van zien hoeveel besmettingen er in verschillende gebieden er zijn.

Verschillende COVID-19 visuals en interactieve kaarten