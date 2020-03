COVID-19 crisis biedt ook perspectieven……..

Iedere generatie heeft te maken met één of meer uitdagingen in de vorm van een crisis, ramp of oorlog. De COVID-19 pandemie lijkt dé strijd van onze generatie te worden. Maar elke crisis biedt ook ruimte aan innovaties en nieuwe mogelijkheden.

Internationale handel

De uitbraak belemmert wereldwijde handel en ook reizen is door de uitbraak flink belemmert. Daar zullen veel Europese bedrijven op korte termijn flink last van hebben. Maar de situatie biedt ook kansen, in het bijzonder voor bedrijven die zijn gespecialiseerd in infectiepreventie en Medtech bedrijven. In China heeft de technologiesector al haar meerwaarde bewezen in de COVID-19-crisis, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), Big Data en technologie om de pandemie te volgen en te bestrijden. Bedrijven als Alibaba, Baidu, Huawei hebben als reactie op de corona-uitbraak hun gezondheidsinitiatieven versneld en uitgebreid. Tech-startups worden integraal betrokken bij het werk van clinici, academici en overheidsinstanties over de hele wereld om middels technologie oplossingen te bieden en deze te versnellen. En dat biedt ook nieuwe kansen voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in medische vertalingen.

Een goede vertaler heeft kennis van je markt en vertaalt ook de culturele verschillen

Zorg voor patiënten in hun moedertaal is belangrijk. Hierdoor voelen patiënten zich sneller op hun gemak. Het is gebruikelijk dat mensen die zorg nodig hebben, zich zorgen maken over hun gezondheid. Zij willen graag begrijpelijke informatie over het hoe en wat van onderzoeken tests en welke behandeling ze mogelijk moeten ondergaan. En over wat de toekomst voor hen in petto heeft. Ook culturele verschillen bepalen in meer of mindere mate het vertrouwen in de geleverde zorg. Het hebben van goede vertaling voor je dienst of product zal het vertrouwen in je diensten of producten opbouwen. Een goede vertaling is dus essentieel. Zeker bij medische producten en diensten is het van belang om een vertaler te hebben met kennis van de medische zorg. Maar ook een die de cultuur van het land waar je product heen gaat kent.

Nut van medische vertaaldiensten

Als patiënten/zorgprofessionals jouw innovatie/kennis gaan gebruiken zullen zich in moedertaal eerder controle hebben over de technologie. En met de juiste communicatie van een gespecialiseerde tolk/vertalen zullen patiënten en zorgprofessionals zich gewaardeerd voelen en jouw product eerder gaan gebruiken. Zorg is niet alleen een kwestie van de juiste taal maar is ook cultureel bepaald!

AI om uitbraken te identificeren, bij te houden en te voorspellen

Hoe beter we het virus kunnen traceren, hoe beter we het kunnen bestrijden. Door nieuwsberichten, sociale mediaplatforms en overheidsdocumenten te analyseren, kan AI leren een uitbraak op te sporen. Het bijhouden van infectieziekterisico’s met behulp van AI is belangrijke informatie om een uitbraak weer onder controle te krijgen.

AI om te helpen bij het diagnosticeren van het virus

Techbedrijf bedrijf Alibaba lanceerde door het coronavirus een Artificial Intelligence (AI)-oplossing die zorgverleners in de eerste linie helpt bij het detecteren en controleren van de ziekte. Beeldvormingsafdelingen in zorginstellingen worden belast met de toegenomen werkdruk die door het virus wordt gecreëerd. Deze oplossing verbetert de CT-diagnosesnelheid. Chinese e-commerce reus Alibaba bouwde dit AI-diagnosesysteem waarbij de AI-diagnose met een nauwkeurigheid van 96% genereert in slechts luttele seconden.

Proces & administratie ondersteuning

Het zijn niet alleen de klinische werkzaamheden in het zorgsystemen die zwaarbelast worden, maar ook de zakelijke en administratieve afdelingen hebben het erg druk door de golf van patiënten. Een blockchain-platform kan helpen bij de financiële verwerking van de verrichtingen en vermindert de hoeveelheid face-to-face interactie tussen patiënten en ziekenhuispersoneel.

Drones als leverancier van medische benodigdheden

Een van de veiligste en snelste manieren om medische benodigdheden te leveren in een gebied met een ziekte-uitbraak is met een drone levering. De onbemande luchtvaartuigen kunnen zonder kruisbesmetting medische tests, patiënmateriaal en quarantainemateriaal leveren met een minimaal op kruisbesmetting. Drones kunnen ook gebruikt worden om te patrouilleren in openbare ruimtes om de naleving van quarantainemaatregelen te handhaven. Een drone kan met thermische beeldvorming ook snel zieke mensen opsporen in het straatbeeld.

Zorgrobots

Zorgrobots zijn niet gevoelig voor het virus, dus ze worden ingezet om vele taken te voltooien, zoals het reinigen en steriliseren en leveren van voedsel en medicijnen. Hierdoor kan menselijk contact drastisch worden verminderd. In China worden de robots van Pudu Technology ingezet in de horeca van meer dan 40 ziekenhuizen in het hele land.

Geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen

AI-algoritmen en rekenkracht kan worden gebruikt om de eiwitten van virussen te begrijpen. AI-systemen helpen ook bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Deze inspanningen helpen onderzoekers om het coronavirus te behandelen te begrijpen. Binnen enkele weken na de uitbraak waren er al voorspellende mogelijkheden om bestaande geneesmiddelen voor te stellen die nuttig kunnen zijn in de strijd tegen COVID-19

Technische stoffen/vezels die antivirale en antibacteriële bescherming bieden

Zorgverleners hebben grote behoefte aan persoonlijke bescherming. Gezichtsmaskers gemaakt van hun anti-pathogene, antibacteriële stof met bijvoorbeeld metaaloxide nanodeeltjes. Kunnen zorgen voor betere bescherming en wellicht ook duurzaam en beter voor het milieu

AI om niet-naleving of besmette personen te identificeren

Het gebruik van slimme camera’s in het straatbeeld zijn in China zijn voor Europeanen controversieel. Maar het gebruik van deze technologie en AI, met gezichtsherkenningstechnologie en de software kan met de temperatuurdetectie snel mensen met koorts in het straatbeeld identificeren. Mensen met koorts kunnen ziek zijn van het virus . De Chinese overheid heeft ook een monitoring systeem genaamd Health Code dat big data gebruikt om de risico’s van een persoon te identificeren op basis van hun reisgeschiedenis, hoeveel tijd ze hebben doorgebracht in virus hotspots, en potentiële blootstelling aan mensen het virus bij zich te dragen. Burgers krijgen een kleurcode (rood, geel of groen) toegewezen. Via de populaire apps WeChat krijgt iemand een bericht of ze quarantaine moeten gaan of zich weer in het openbaar mogen vertonen.

Chatbots om informatie te delen

Via de populaire appdienst WeChat hebben mensen toegang tot gratis online gezondheidsadviesdiensten. Chatbots zijn kunnen helpen reizigers op de hoogte te houden van de nieuwste reisprocedures en -inreisbeperkingen.

Supercomputers werken aan een coronavirusvaccin

De cloud computing resources en supercomputers van verschillende grote techbedrijven worden door onderzoekers gebruikt om de ontwikkeling van een geneesmiddel of vaccin voor het virus te versnellen. De snelheid waarmee deze systemen berekeningen kunnen uitvoeren berekeningen en model oplossingen kunnen bedenken zijn veel sneller dan standaard computerverwerking.

Taal en vertalingen zijn de katalysatoren voor wereldwijde uitrol en implementatie van MedTech-oplossingen en zorginnovaties!