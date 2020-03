Hoe verspreiden virussen zich razendsnel?

Het corona virus voornamelijk verspreid van persoon tot persoon. Tussen mensen die in nauw contact met elkaar (binnen ongeveer 6 meter). Door middel van ademhalingsdruppels geproduceerd wanneer een besmet persoon hoest of niest.

Deze druppels kunnen landen in de monden of neuzen van mensen die in de buurt of eventueel worden ingeademd in de longen.



Kan iemand het virus verspreiden zonder ziek te zijn?

Mensen worden beschouwd als het meest besmettelijk wanneer ze het meest symptomatisch (= ziekteverschijnselen hebben). Enige verspreiding mogelijk zou kunnen zijn voordat mensen symptomen vertonen; er zijn meldingen dat gebeurt met dit nieuwe coronavirus, maar dit is waarschijnlijk niet de belangrijkste manier waarop het virus zich verspreidt.

Verspreiding van contact met verontreinigde oppervlakken of voorwerpen

Het kan mogelijk zijn dat een persoon COVID-19 kan krijgen door het aanraken van een oppervlak of object dat het virus heeft opgevangen. Door vervolgens dat oppervlak aan te raken en vervolgens, zonder je handen eerst te wassen of te desinfecteren de eigen mond, neus, of ogen aan te raken, maar dit is niet gedacht dat de belangrijkste manier waarop het virus verspreidt.



Hoe gemakkelijk het virus zich verspreidt

Hoe gemakkelijk een virus zich verspreidt van persoon tot persoon kan variëren. Sommige virussen zijn zeer besmettelijk (gemakkelijk verspreid), zoals mazelen en nu dus het coronavirus, terwijl andere virussen zich niet zo gemakkelijk verspreiden. Een andere factor is of de verspreiding ononderbroken door kan blijven gaan of dat het bijvoorbeeld met social distancing wordt beperkt of gehinderd.

“Viral” gaan, is dus een wonderlijk fenomeen leuk op Social media Maar “viral” gaan, is minder leuk als het om een virussen gaat, zoals een het coronavirus. Johan van Leeuwaarden (TU Eindhoven) legt uit waarom virussen zich zo snel verspreiden. Wiskundige prof. dr. Johan van Leeuwaarden Data, mensen, producten, energie en ziekten bewegen over netwerken die zo complex zijn dat niemand ze helemaal begrijpt. Johan van Leeuwaarden (Technische Universiteit Eindhoven) schept orde in deze chaos met zijn wiskundige modellen. En hij heeft een missie: duidelijk maken hoe leuk en belangrijk wiskunde is voor onze maatschappij.