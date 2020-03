Stadsbestuur neemt maatregelen om Den Haag te steunen

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt de gemeente Den Haag er op alle fronten aan om de gevolgen van het virus te beperken. De zorg voor mensen staat hierin voorop. Een overzicht van de genomen maatregelen stuurt het Haagse College van Burgemeester & Wethouders vandaag naar de gemeenteraad. “Dit is een crisis van ongekende omvang,” schrijft het stadsbestuur in zijn brief, “deze maatregelen raken iedereen, maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus aankunnen als we het samen doen.”

Trots

Daarnaast complimenteert het college opnieuw de mensen die in de zorg werken en benadrukt dat zij erg belangrijk zijn. Ook is het trots op de vele initiatieven die in de stad plaatsvinden.

Dienstverlening op peil

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus de dienstverlening wel raken. Daarbij is het uitgangspunt dat de meeste aandacht uitgaat naar processen waar de Hagenaars het meest van afhankelijk zijn. Zo zijn voor alle processen binnen de Jeugdwet en Wmo maatregelen getroffen om de hulp aan cliënten te kunnen borgen. Bijvoorbeeld, als hulp verlenen op afstand mogelijk is door telefonisch contact, dan wordt dat gedaan. Ook belangrijke vaccinaties voor jonge kinderen gaan zoveel mogelijk door.

Als het gaat om de Maatschappelijke Opvang zijn direct maatregelen genomen om ook hier zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Groepen zijn verkleind en er is meer verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Daarnaast is het betalen van uitkeringen, noodopvang en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze stad geborgd. Toen er deze week problemen met de voedselbank dreigden te ontstaan, is er direct samen met de regio actie ondernomen. Klanten van de voedselbank krijgen nu tijdelijk een supermarktbon in plaats van een voedselpakket. Er wordt nu met voedselbanken gesproken over een structurele oplossing.

Onderwijs

Er wordt goed samengewerkt met het onderwijs in regionaal verband. De veiligheidsregio, de colleges en de onderwijs- en kinderopvangkoepels staan continu met elkaar in contact. Dagelijks wordt bekeken wat nodig is. Schoolgebouwen blijven open, ook als er maar een enkele leerling aanwezig is. De gemeente monitort of er voldoende kinderopvanginstellingen open zijn voor kinderen die niet door ouders zelf opgevangen kunnen worden. Met de VO-scholen wordt bekeken hoe ze schoolexamens kunnen uitvoeren. Via de Stichting Leergeld Den Haag zijn computers beschikbaar gesteld voor gezinnen met een Ooievaarspas, als het een school niet lukt een device te regelen voor onderwijs op afstand.

Gratis parkeren voor zorgpersoneel en mantelzorgers

Er ligt een zware druk op zorgmedewerkers. Door het teruglopen van de dienstverlening van het openbaar vervoer wordt het niet makkelijker voor hen om op hun werk te komen. Om deze reden worden zorgmedewerkers waarvoor dat nodig is tijdelijk vrijgesteld van parkeerbelasting. Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd. Daarom zal op iedere mantelzorgvergunning automatisch 50 uur parkeertegoed gratis bijgeschreven worden.

Ondernemers

Naast een brief naar de raad heeft het college ook een brief naar de Haagse ondernemers gestuurd. In die brief worden de eerste maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvullend lokaal steunpakket met als doel om het MKB en werknemers de crisis door te helpen. Ondernemers die door teruglopende omzet in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, worden actief gewezen op de mogelijkheden om uitstel van gemeentelijke belastingen te vragen. De afdeling Belastingzaken van de gemeente staat klaar voor de ondernemers, zodat zij op een laagdrempelige manier contact kunnen en snel en effectief geholpen kunnen worden. Voor uitgebreidere informatie kunnen ondernemers terecht bij het Ondernemersportaal en op denhaag.nl.

Tegenstellingen verkleinen

De coronacrisis raakt de stad op vele manieren. De aard en de omvang van deze crisis vraagt aan iedereen om tegenstelling te verkleinen en overeenkomsten te vergroten. Spontaan komen er initiatieven op om hen ondersteuning te bieden die dat nodig hebben. Het stadsbestuur kondigt aan zijn uiterste best te gaan doen om de stad te bieden wat nu nodig is, in het volle besef dat we ook weer uit deze crisis zullen komen.

De volledige brief van het College van Burgemeester en Wethouders leest u via deze link op het Raadsinformatiesysteem (RIS)

