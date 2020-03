Bezoekersstop in Bernhoven

Om de verspreiding van het coronavirus nog meer in te dammen, voelt Bernhoven zich genoodzaakt om vanaf vandaag een bezoekersstop af te kondigen.

De maatregel druist in tegen het gastvrije karakter van Bernhoven, maar hij is helaas nodig. Patiënten die nu in het ziekenhuis zijn opgenomen, en hun familie zijn hierover geïnformeerd.

Digitaal

Om toch nog contact te kunnen hebben met de familie buiten het ziekenhuis kunnen patiënten en familieleden gebruik maken van digitale hulpmiddelen als smartphone of tablet. Voor patiënten die niet over een iPad beschikken zijn iPads van Bernhoven beschikbaar en kunnen medewerkers helpen om het contact te maken.

Uitzonderingen

Het kan zijn dat verpleegkundigen en arts beslissen om in bijzondere gevallen een uitzondering op te maken. In dit geval wordt bij binnenkomst in Bernhoven uitgelegd welke hygiëne- en isolatiemaatregelen getroffen moeten worden.

Het zijn ingrijpende maatregelen die Bernhoven liever niet zou nemen. Ze zijn in deze bijzondere tijden helaas nodig en het ziekenhuis doet dan ook een beroep op begrip van de getroffen patiënten en hun familie.

Bron: Bernhoven