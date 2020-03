Wereld Tuberculose Dag in het teken van coronavirus

KNCV Tuberculosefonds steekt vandaag – op Wereld Tuberculose Dag – een hart onder de riem van al haar collega’s werkzaam in de zorg en infectieziektebestrijding. De voor vandaag geplande activiteiten zijn vanwege het coronavirus afgelast.



GGD’en, het RIVM en verschillende prominente gebouwen in Nederland zouden vandaag rood worden verlicht om aandacht te vragen voor tuberculose (TBC). ,,In deze tijd is dat niet gepast. Alle inzet en capaciteit is nodig in de strijd tegen het coronavirus”, aldus Kitty van Weezenbeek, directeur van het Tuberculosefonds. “De strijd tegen tuberculose, de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, blijft voor ons natuurlijk wel onverminderd belangrijk.

Elke dag sterven wereldwijd 4.000 mensen aan deze ziekte. Daar blijven we tegen vechten, maar op dit moment staat het Tuberculosefonds ook klaar om de strijd tegen het coronavirus te ondersteunen. Zowel in Nederland, als bij onze kantoren in Afrika en (Centraal)-Azië staan onze mensen paraat om te helpen.”





Samen sterk tegen infectieziekten

Voor de epidemiologen, artsen en andere werknemers van het Tuberculosefonds is de crisis die het coronavirus veroorzaakt namelijk helaas ook bekend terrein. Van Weezenbeek: ,,Veel onderdelen van de TBC-bestrijding zijn zeer relevant voor de aanpak van het coronavirus. Denk hierbij onder andere aan het selecteren van mogelijke patiënten, infectiepreventie, contactonderzoek en het monitoren van de epidemie. Daarnaast kan het BCG-vaccin tegen tuberculose misschien ook mensen beschermen tegen een ernstige vorm van het coronavirus, zoals onze collega’s van het UMC Utrecht en het Radboudumc Nijmegen nu onderzoeken.”



Een vaccin dat volledig bescherming biedt tegen TBC, bestaat overigens ook nog niet. Daardoor worden elk jaar 10 miljoen mensen getroffen door TBC, waarvan er 1.5 miljoen overlijden. De TBC-bacterie kent geen grenzen en komt ook nog in Nederland voor, maar hier is de ziekte onder controle. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 800 mensen ziek. Zij worden snel gevonden en goed behandeld.

Coronavirus ander soort infectieziekte

Van Weezenbeek: ,,Het coronavirus is een heel ander soort infectieziekte met een ander beloop, maar we hopen natuurlijk net als heel Nederland dat het ook snel onder controle komt. Onze gedachten zijn bij de mensen en hun families die getroffen worden door deze ziekte en we hebben grote bewondering voor al onze collega’s in de zorg, die zich daar zo hard voor inzetten. Hen steken we vandaag een hart onder de riem. En samen blijven we strijden voor een wereld zonder TBC én corona.”

De boodschap van het Tuberculosefonds wordt vandaag gedeeld via social media en is te zien op de LED-schermen van Ahoy Rotterdam en het World Forum in Den Haag.

Bron: KNCV Tuberculosefonds