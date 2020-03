Hoelang kan COVID-19 overleven op verschillende oppervlakten?

Covid-19 is een ademhalingsziekte, wat betekent dat het meestal wordt verspreid door druppeltjes in de lucht en op oppervlakten. Via oppervlakten kunnen anderen mensen weer besmet raken. Maar hoe lang kan het coronavirus COVID-19 overleven op handgrepen in bus of trein, op de trapleuning of op geld?

24 uur op karton

Er zijn verschillende studies over dit onderwerp uitgevoerd, maar ze komen niet allemaal tot dezelfde conclusies. Covid-19 kon 4 uur overleven op koper , 24 uur op karton, 2 tot 3 dagen op ijzer en plastic.

En er was een Engels onderzoek dat aantoonde dat de overlevingstijd op inerte oppervlakken zoals metaal, glas of plastic kan oplopen tot 9 dagen. Gemiddeld kan het virus tot 5 dagen op metaal worden aangetoond, 4 dagen op hout, tot 5 dagen op papier en 9 dagen op plastic. Deze resultaten zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

Deurklink

In de praktijk komen onderzoekers tot de conclusie dat een deurklink een de grootste risicofactor is. Deurklinken worden frequent gebruikt, en als iemand zijn handen niet heeft gewassen tijdens het hoesten of niezen, de deurklink aanraakt, dan is een deurklink dus mogelijk een besmettingsbron. Vandaar het belang om regelmatig de handen te wassen, en om zo weinig mogelijk eropuit te gaan en contacten te beperken, zelfs indirect.

Aan de andere kant, de gezondheidsautoriteiten zijn het erover eens dat het virus niet overleeft op voedsel.Volgens wetenschappers bestaan er verschillende oplossingen om geïnfecteerde oppervlakken schoon te maken. Zo zou 95% ethylalcohol, propanol (een primaire alcohol) op 75% of bleekmiddel bijzonder effectief zijn.

De Wereldgezondheidsorgnisatie (WHO) wijst er ook op dat het mogelijk is om “het besmette oppervlak te wassen met een eenvoudig ontsmettingsmiddel om het virus te doden” of “handen te wassen met een hydroalcoholische oplossing of met zeep en water”.

Thuis is het ook raadzaam om meerdere keren per dag de oppervlakken of voorwerpen regelmatig te wassen: mobiele telefoon, deurgrepen, sieraden (het is aadzaam om geen ringen te dragen tijdens de coronavirusepidemie), glazen, schakelaars, computers, kranen, enz.