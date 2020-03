600.000 mondmaskers uit China ondeugdelijk, VWS start terugroepactie in ziekenhuizen

Bijna de helft van de Chinese FFP2 maskers die de Nederlandse overheid had besteld blijken ondeugdelijk. De mondmasker waren an verspreid over de ziekenhuizen omdat er een groot tekort in aan persoonlijke beschermmiddelen. Daar is het ministerie van Volksgezondheid een terugroepactie gestart.

De overheid had een partij van 1,3 miljoen FFP2 maskers besteld in China. Mondmasker die zorgverleners moet beschermen als zij ernstig zieke patiënten met een COVID-19-infectie behandelen. Deze mondkapjes zijn door TNO afgekeurd, omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Ze passen niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren en de filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden zijn ook niet veilig genoeg.

TNO tests

Een aantal ziekenhuizen heeft de maskers op de geleverde masker op eigen initiatief laten testen door TNO. TNO mag geen informatie verstrekken over de uitkomsten en resultaten van de testen. De afgekeurde mondmaskers voldoen volgens de NOS niet aan de kwaliteitseisen van de FFP2-norm, ze voldoen niet een aan de veiligheidsnorm FFP1. Of de inferieure mondmaskers al gebruik zijn in Nederlandse ziekenhuizen, is niet bekend maar een reëel risico gezien de grote tekorten.

Bron: NOS