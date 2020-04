Doktersassistenten krijgen te weinig bescherming tegen coronavirus

Eén op de twee doktersassistenten en triagisten (49%) heeft een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkplek. Het gaat dan vooral om een gebrek aan veilige FFP2-maskers, overalls, spatbrillen en mondkapjes. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) tussen 30 maart en 2 april onder ongeveer 900 doktersassistenten en triagisten. Ook geeft een aantal van hen aan dat ze graag zelf getest willen worden op het coronavirus.

Groot tekort

NVDA-voorzitter Kees Gillis: ‘Er zijn landelijk veel berichten dat er een groot tekort is aan beschermende middelen voor zorgverleners. Maar over de doktersassistenten en triagisten horen we niets. In de ledenpeiling van de NVDA hebben we hun gevraagd aan welke beschermingsmiddelen precies een tekort is.’

‘We kregen voorbeelden dat doktersassistenten de aanwezige mondkapjes niet mogen gebruiken, omdat deze mogelijk nodig voor zijn als het allemaal erger wordt´, aldus Gillis. ‘Daarnaast dat er moeilijk te komen is aan reinigingsalcohol. Of dat doktersassistenten hun gebruikte maskers zelf in gesloten boterhamzakjes mee naar huis nemen, om ze zelf schoon te maken in alcohol of dettol voor hergebruik bij de volgende dienst. Ook geven ze aan dat bijvoorbeeld bloeddrukmeten, een wond bekijken of een injectie zetten erg moeilijk is vanaf 1,5 meter afstand.’

Gecertificeerd

Van de doktersassistenten en triagisten zegt 18% dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet gecertificeerd zijn. 32% weet niet of dit zo is. Gelukkig zegt 51% van hen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gecertificeerd zijn.

Zelf testen op coronavirus

In de ledenpeiling heeft 15% van de doktersassistenten en triagisten op hun werkplek te maken met één of meerdere positief geteste collega’s. Bij 36% wordt er niet getest. Daarmee kan het aantal positief geteste personen dus wel hoger liggen. 44% heeft niet te maken met één of meerdere zorgverleners die positief zijn getest op het coronavirus.

Een aantal doktersassistenten en triagisten geeft aan dat ze graag zelf getest willen worden op het coronavirus. Met hoestende collega’s of artsen en soms onvoldoende mogelijkheden om afstand te houden van patiënten en collega’s, geeft het een gevoel van onveiligheid voor zichzelf, collega’s en patiënten.

Bron: Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten