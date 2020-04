Faillissement hulpmiddelencentrum Beenhakker groep

Vrijdag 3 april heeft de rechtbank Rotterdam de Beenhakker-groep failliet verklaard. Beenhakker (ook bekend als het Hulpmiddelencentrum) is de twee na grootste speler in Nederland wat betreft het aanbieden van hulpmiddelen en accessoires voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet).

Het hulpmiddelencentrum is één van de drie organisaties die hulpmiddelen zoals de rollators en rolstoelen regelen voor mensen die daar recht op hebben via de WMO, WLZ en Zvw. De diensten worden voortgezet door collega-bedrijven. De curatoren zeggen dat voldoende geld beschikbaar is om de lopende zaken af te handelen.

Hulpmiddelencentrum voor ruim honderd gemeenten

Het Hulpmiddelencentrum voorzag burgers van honderd gemeenten van hulpmiddelen. Na klachten van tal van de 50 duizend cliënten besloten verschillende gemeenten om de samenwerking te stoppen. Donderdag gaf de gemeente Utrecht nog een laatste waarschuwing. Beenhakker sloot contractenvoor de levering en het onderhoud van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen in het kader van de WMO. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen en particulieren zijn ook klant bij Beenhakker.



De curatoren zeggen dat het hun doel is zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Zij overleggen met diverse partners binnen de wet langdurige zorg en zorgverzekeraars. Hulpmiddelencentrum ontstond in 2016 na samengaan van verschillende bedrijven, waaronder het Capelse Jens Beenhakker.

Hulpmiddelen

Er is de laatste weken door iedereen hard aan gewerkt om er voor te kunnen zorgen dat de hulpmiddelen die nu bij ruim 50.000 cliënten in gebruik zijn, daar kunnen blijven. De dienstverlening wordt de komende weken dan ook doorgezet.

Als curatoren zijn benoemd mrs. Hamm en Slotboom.

Bron: Rechtspraak.nl