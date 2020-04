Geen grote nieuwe besluiten en mobiele apps om weer uit intelligente lock down te komen

De maatregelen die in Nederland gelden om de coronacrisis te bestrijden worden nog niet versoepeld. Dat het besluit van het kabinet op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM. De reden is dat het kabinet niet het risico wil nemen dat er een plotselinge opvlamming komt van het aantal besmettingen.

Rutte zei trots te zijn op de meeste Nederlanders omdat ze zich zo goed aan de coronamaatregelen houden. En nu wordt voorzichtig duidelijke dat dee maatregelen een positief effect hebben. Maar soepeler met de regels omgaan, kan volgens Rutte niet. “Een grotere fout kunnen we niet maken. Anders is alles no time teniet gedaan. Hou dit vol.” Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven, ook met Pasen. Er wordt al wel nagedacht over de toekomst en wanneer het tijd is om maatregelen te versoepelen, maar snel zal dat volgens Rutte niet gaan: “terug naar normaal is een zaak van de lange adem. De kans op een begin van normalisering is groter als we ons allemaal aan de regels houden”.

Het kabinet neemt het advies van het OMT over om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen met klachten te testen om ze daarna te kunnen isoleren. Tevens worden twee apps binnenkort gelanceerd om meer inzicht te geven of mensen potentieel in contact zijn geweest met mensen met een besmetting in contact is geweest met.

Slim weer van het slot in Nederland met digitale apps

De ene app is erop gericht bron- en contactonderzoek. Bron- en contactonderzoek is essentieell om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, legt minister Hugo de Jonge op de persconferentie. Het is eigenlijk een digitale vervanging van het contactonderzoek wat GGD-en doen. Contactonderzoek is essentieel om weer “intelligent” van het slot te kunnen. Voorwaarde is wel dat privacy gewaarborgd goed geregeld is als we deze app gaan gebruiken.

De tweede appzijn bedoeld om symptomen in de gaten te houden. En besmette en geïsoleerde mensen goed te kunnen begeleiden en snelle en makkelijk contact te laten leggen met zorgverleners. Deze app zal de landelijke versie worden van de corona check-app van het OLVG en Luscii.

Serologische test om groepsimmuniteit in Nederland te meten

Het OMT wil ook serologische tests gaan inzetten bij Nederlanders om te kijken of iemand een infectie met het coronavirus hebben gehad en of ze antistoffen hebben aangemaakt. Zo kan de groepsimmuniteit in kaart worden gebracht. Door het antigen te meten met een titertesten (in ook wel ELISA-testen of antilichamentest genoemd). Een titertest wordt gebruikt om te meten of er antilichamen zijn aangetroffen of niet. Niet iedereen die besmet raakt heeft heftige verschijnselen en ook met een mildere doorloop van de ziekte worden aantilichamen aangemaakt. Iemand met een simpele verkoudheid kan ook corona hebben gehad zonder dat te weten. Dus door te titeren kun je meten of iemand antilichamen heeft tegen een virus of niet. En al dit op grote schaal gebeurd kan een groepsimmuniteit worden bepaald.