Coronacrisis leidt tot kwart minder borstkankerdiagnoses

De uitbraak van het COVID-19 virus hindert ook de noodzakelijke zorgverlening aan borstkankerpatiënten. Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) zet zich, net als andere ziekenhuizen, sinds de start van de coronacrisis in om patiënten de noodzakelijke borstkankerzorg te blijven geven. Hierdoor wordt ook de zorg voor borstkankerpatiënten zo goed mogelijk geborgd in deze onzekere tijden. Dat is hard nodig want het aantal nieuwe kankerdiagnoses daalt aanzienlijk de afgelopen weken.

Daling van 25 % borstkankerdiagnoses

Momenteel zien we zelfs een daling van maar liefst 25 % in het aantal borstkankerdiagnoses. Vrouwen met borstklachten gaan minder snel naar de huisarts of worden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. Daarbovenop verwachten we nog het effect van het tijdelijk staken van het bevolkingsonderzoek. Dat leidt allemaal niet tot afstel, wel tot uitstel en daarmee de kans op een latere ontdekking. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Het AMZ onderschrijft dan ook de dringende oproep om bij een borstklacht of twijfel naar de huisarts te gaan. Stel dit niet uit!



“Er is sprake van een landelijk en acuut probleem en dat raakt ons allemaal. Daarom moeten we elkaar helpen om naast de urgente Corona-zorg ook zo goed mogelijk de noodzakelijke andere zorg te blijven bieden. Het AMZ kan dat het beste doen door de noodzakelijke borstkankerzorg te blijven verlenen en op verzoek andere ziekenhuizen op dit gebied tijdelijk te ondersteunen. Uiteraard volgen wij strikt alle richtlijnen van het RIVM en andere regelgevende instanties om zo veilig mogelijk voor iedereen deze zorg te kunnen verlenen. Het is mooi om te zien hoe wij hierin samen met andere ziekenhuizen optrekken,” aldus Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.



Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.



Vroege herkenning is cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskansen. Iedere twee jaar krijgen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voldoende kennis over veranderingen in de borst, zelfonderzoek (vooral kijken naar je borsten) en het bevolkingsonderzoek zijn gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen van borstkanker.

