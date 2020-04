De Stichting WABP roept al haar 9250 beheerders op om de WhatsApp groep open te zetten voor een Corona actie

In navolging van de twitteractie #coronahulp wil de Stichting WABP hulp aanbieden op lokaal niveau. “Normaal gesproken zijn de groepen van de WABP alleen voor noodsituaties, maar door de groeiende problemen door Corona vindt de Stichting WABP het raadzaam om hier een uitzondering voor te maken.” aldus Ron Sturrus voorzitter van de Stichting WABP. “Onze beheerders hebben een groot sociaal bereik binnen hun eigen woonomgeving. Door alle bewoners de mogelijkheid te geven hulp te vragen of hulp te bieden wijken we weliswaar eenmalig af van onze basisgedachten, maar houden we vast aan onze kernwaarden.” vervolgt Sturrus. De Stichting WABP heeft samen met haar 9250 beheerders een geschat bereik van ongeveer 550.000 Nederlanders die elkaar binnen de eigen woonomgeving hulp kunnen bieden.

Het bericht tussen de lijnen kan door een beheerder direct worden gekopieerd.

*Dit is geen alarmbericht*

Het coronavirus bezorgt veel van onze (directe) medebewoners ongemak.

Ouderen krijgen geen bezoek of kunnen geen boodschappen halen, ouders kunnen niet gaan werken, etc. Daarom willen wij vragen als je hulp nodig hebt of hulp aan kan bieden hier éénmalig een berichtje te sturen. Heb je hulp nodig? Stuur #hulpnodig in deze groep. Geef daarin aan welke hulp je nodig hebt. Ben je in staat hulp te bieden? Stuur dan #hulpaangeboden in deze groep. Geef daarin aan welke hulp je kan bieden.

Bij vragen en/of onduidelijkheden over deze actie kan je de beheerder een rechtstreeks bericht sturen.

*Let op:*

Denk hierbij wel aan je eigen gezondheid en de gezondheid van jouw medebewoners.

Deze actie is alleen bedoeld om mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden bij elkaar te brengen. Het is niet de bedoeling andere berichten in de groep te plaatsen.

Bij een kleine test in de Haagse wijk Ypenburg leverde het versturen van dit bericht direct al een aantal hartverwarmende reacties op:

[20:36, 3/14/2020] Bewoner: Goed initiatief. #hulpaangeboden voor klussen, visite, boodschappen, koken etc. Grts <naam en adres verwijderd>

[20:39, 3/14/2020] Bewoner: #hulpaangeboden voor boodschappen, een regelmatig belletje ,hond uitlaten, wat nodig is. Groet <naam en adres verwijderd>

[11:04, 3/15/2020] Bewoner: #hulpaangeboden voor hond, klussen, videobellen installeren, boodschappen, etc. <naam en adres verwijderd>

[11:08, 3/15/2020] Bewoner: #hulpaangeboden boodschappen, hond uitlaten, bellen/video bellen, koken. <naam en adres verwijderd>

Doordat deze reacties uitsluitend positief waren, hebben we besloten dit initiatief voor heel Nederland uit te rollen.

Bron: WABP