Vrijdag 24 april 2020

Promotie (UvA), online 10.00 u

Violette Vrijman: Brilvrij met implantatielens na laserbehandeling



Vrijman beschrijft de resultaten over het gebruik van de multifocale intra-oculaire lens (IOL) implantatie bij patiënten die laser-chirurgie hebben ondergaan voor bijziendheid of verziendheid. Vrijman keek naar het effect op de gezichtsscherpte en de refractie (bijziend of verziend) van het oog.

Goede resultaten

Zij vond goede resultaten op het gebied van visus (scherpte) en refractie. Patiënten die voor de laseringreep sterk bijziend waren (6 of meer) lieten een minder voorspelbare uitkomst zien na implantatie van de lens. Van de verschillende formules die sterkte berekenen bij patiënten die gelaserd zijn voor bijziendheid, liet een bepaalde formule de laagste nauwkeurigheid zien. Als er geen gegevens bekend zijn van voor de laser behandeling, blijkt weer een andere formule het meest accuraat. Bij patiënten die gelaserd waren voor verziendheid vonden we een minder nauwkeurige berekening bij een bepaalde formule.



Oogartsen kunnen overwegen een multifocale IOL aan te bieden aan patiënten die de wens hebben brilonafhankelijk te zijn en die in het verleden gelaserd zijn. Om voor deze patiënten de juiste sterkte te kiezen kan gebruik gemaakt worden van de online calculator van de American Society of Cataract and Refractive Surgery waarbij de meest accurate formule(s) gebruikt kunnen worden voor de keuze van de sterkte.

Bron: UMC Amsterdam