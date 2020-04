Platform van recreatieve routes wereldwijd om dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en aantrekkelijk te maken.

eRoutes is een Groningse start-up met de missie een gezondere wereld te creëren door dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en leuk te maken in plaats van iets dat moet. Het betreft een platform dat wereldwijd unieke ronde routes creëert, passend bij de gewenste afstand en de locatie van de gebruiker. Basis van dit idee is ontstaan vanuit het ‘Healthy Ageing’ initiatief waarin het UMCG (het Universitair Medisch Centrum Groningen) het gezonder oud worden centraal heeft staan.

Ontstaan uit persoonlijk motief

Het idee van ondernemer Edwin Kuipers ontstond vanuit een sterk persoonlijk motief.

Hoewel hij zijn hele leven actief is geweest, kreeg hij op 43-jarige leeftijd plotseling een hartstilstand. Hij overleefde de hartaanval vanwege zijn goede wandelconditie. Tijdens zijn revalidatie wilde Kuipers niet telkens hetzelfde rondje wandelen. Een mobiele app die verrassende ronde looproutes creëert werd ontwikkeld en gelanceerd in 2018, een jaar later volgde de web variant. Zo kan de gebruiker zelf kiezen hoe hij of zij zich wil oriënteren en de routegeleiding wil gebruiken: via mobiel, smartwatch of GPS apparaat of op papier.

Bewezen relevantie

De relevantie van eRoutes heeft zich reeds bewezen in de ruim 73.000 geregistreerde gebruikers van het platform. Het aantal groeit momenteel met zo’n 250 nieuwe gebruikers per dag. Ook in de huidige COVID-beperkte samenleving, waarbij mensen er toch even uit willen en vaak massaal naar de parken, natuurgebieden en stranden gaan, biedt eRoutes een mooie meerwaarde. Vanuit de eigen woonplek worden routes gegenereerd die als vanzelf een Corona-verantwoorde spreiding van de wandel recreant realiseert.

Versneld ontwikkelen en groeien

Met de investering kan eRoutes de development- en groeiplannen versneld uitvoeren. Dit betreft het geautomatiseerd verrijken van de routes met onder andere cultuurhistorische informatie, bezienswaardigheden, musea en horeca. Zo wordt eRoutes een steeds naar persoonlijke voorkeur vorm te geven ‘on the fly’ gids: het platform is completer, meer up-to-date, alomtegenwoordig en niet gelimiteerd aan een specifieke afstand of locatie. eRoutes kan worden gezien als de ‘next step’ van conventionele toepassingen, zoals papieren wandelgidsen en -folders.

‘’Op deze manier kunnen we mensen op basis van ‘fun’ en ‘recreatie’ aan het bewegen krijgen (en houden), en is het structureel gezond bewegen een logisch gevolg van iets wat leuk, leerzaam en inspirerend is in plaats van iets dat ‘moet’ ’’ aldus Edwin Kuipers.

Daarnaast wordt een module voor fietsroutes toegevoegd aan het platform. Daarmee wordt een breed publiek bedient en kunnen samenwerkingen binnen zowel de toeristische als gezondheidsbranche versneld plaatsvinden om zo tot een een forse groei te komen in binnen- en buitenland. De lancering van het verrijkte platform zal plaatsvinden in de tweede helft van 2020.