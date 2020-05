Meer trombotische complicaties dan gedacht bij coronapatiënten op de intensive care

Stollingsproblemen komen vaker voor dan gedacht bij COVID19-patiënten die zijn opgenomen op de intensive care (IC), ontdekten Nederlandse onderzoekers. Uit een vervolg op een studie die half april werd gepubliceerd in Thrombosis Research blijkt nu dat 49 procent van de IC-patiënten met een coronavirusinfectie trombotische complicaties krijgt.



In het oorspronkelijke artikel dat op 10 april werd gepubliceerd in Thrombosis Research evalueerden de onderzoekers het optreden van trombotische complicaties (veneuze trombose, longembolie, en in mindere mate hart- en herseninfarct) bij 184 patiënten met een coronavirusinfectie opgenomen op de intensive cares van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC en Amphia Ziekenhuis. Ze vonden toen dat trombotische complicaties optraden bij 31 procent (cumulatief) van de patiënten.



Trombotische complicaties bij 49 procent na twee weken

Op 30 april verscheen in hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift een vervolg op de oorspronkelijke studie. De nieuwe analyse laat een nog hoger cumulatief percentage trombotische complicaties zien bij IC-coronapatiënten, namelijk 49 procent. Verreweg de meest voorkomende complicatie was een longembolie (87 procent), terwijl herseninfarcten 7 procent van de trombotische complicaties uitmaakten.

“Toen we de eerste resultaten publiceerden was een behoorlijk aantal patiënten nog maar kort opgenomen, terwijl de ligduur op de IC voor een COVID19-patiënt tot enkele weken is. We vermoedden dus dat ons eerste getal een onderschatting was en kregen daar vragen over, dus in de nieuwe analyse hebben we patiënten gemiddeld twee weken gevolgd”, legt hoogleraar Interne geneeskunde Menno Huisman uit. Hij leidde het onderzoek samen met intensivist dr. Rik Endeman van het Erasmus MC.



De onderzoekers vonden daarnaast dat patiënten bij wie een trombotische complicatie optrad, een hoger risico hadden om te overlijden. De stollingsproblemen traden op, ondanks het feit dat alle patiënten trombosebescherming met bloedverdunners hadden gekregen. De oorzaak van de tromboseproblemen is waarschijnlijk een combinatie van het roerloos in bed liggen door de narcose en beademing en de intense ontsteking en daardoor intensieve stollingsactivatie door de coronavirusinfectie.



Hogere dosis bloedverdunner

Hoe de stollingsproblemen het beste te voorkomen zijn, is nog niet geheel duidelijk. Op basis van de resultaten zijn inmiddels de Nederlandse en buitenlandse richtlijnen aangepast, zodat IC-patiënten met een longontsteking door COVID-19 een hogere dosis trombosebescherming met de bloedverdunner heparine krijgen.

Bron: Leids Universitair Medisch Centrum