Femke Kothuis nieuwe voorzitter Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen

De Raad van Toezicht heeft Femke Kothuis MSc met ingang van 15 augustus 2020 benoemd als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen.

Veel ervaring

Femke Kothuis (47) is een sterke en gedreven persoonlijkheid. Zij heeft veel ervaring in het besturen van complexe organisaties en heeft bewezen een succesvolle overstap van het bedrijfsleven naar een grote zorginstelling te kunnen maken. Op dit moment werkt zij als voorzitter en divisiemanager in het UMC Utrecht. Daarvoor vervulde zij meerdere managementfuncties bij KPN waaronder die van directeur Klantenservice.

Guido van Woerkom, voorzitter Raad van Toezicht van GGZ Rivierduinen, is verheugd over de benoeming van Femke Kothuis. Met haar bestuurlijke ervaring vormt zij samen met Ingeborg Siteur een krachtig team. De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat zij gezamenlijk de ingezette koers zullen voortzetten en daarmee de strategische ambities van GGZ Rivierduinen kunnen realiseren.



Femke Kothuis volgt Ernst Hoette op die per 8 juni 2020 met pensioen gaat.

Bron: GGZ Rivierduinen