6 mei COVID-19 webinar: Veilige zorg voor patiënt en huisarts

Woensdag 6 mei 2020 organiseren MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG een webinar over het veilig kunnen hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. De meest prangende vraag hierbij is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast gaan de scholen weer open en spreken we over COVID-19 bij kinderen. Tenslotte worden de nieuwe prangende vragen vanuit het werkveld behandeld met betrekking tot COVID-19.

Organiseren niet-coronazorg

Veiligheid voor zowel patiënt als zorgprofessional bij het verlenen van ‘reguliere’ zorg is belangrijk. Met name de vragen rondom de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bij COVID-19 leven enorm bij het weer hervatten van spreekuren voor niet-corona-patiënten. Tijdens dit webinar worden de uitdagingen bij het opstarten van de zogenaamde ‘reguliere’ zorg binnen de nieuwe 1,5 meter samenleving besproken. In de nieuwe leidraad van het NHG over het hervatten van zorg aan niet-corona-patiënten kunt u hierover ook al praktische tips lezen.



Prof. Dr. Andreas Voss, medisch microbioloog te Nijmegen, heeft met een team onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen gedaan. Op basis van de uitkomsten heeft hij een richtlijn opgesteld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specialisten in het ziekenhuis. Andreas zal de uitkomsten van zijn onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen in relatie tot COVID-19 delen tijdens dit webinar en met praktische tips komen voor het gebruik in de huisartsenpraktijk. Daarnaast spreekt ook Wil Rijnders, huisarts te Etten-Leur.

De scholen gaan weer beginnen: kinderen en COVID-19

De scholen gaan weer open. Wat betekent dit voor de verspreiding van COVID-19 en hoe manifesteert het klinisch beeld zich bij kinderen van verschillende leeftijden? Mogen kinderen met astma of diabetes naar school? Wat voor een rol speelt COVID-19 onder kwetsbare kinderen en weegt dit op tegen het niet naar school laten gaan? Wat doet u als huisarts wanneer ouders om een geneeskundige verklaring vragen voor hun schoolgaande kinderen? Koen van Aerde, kinderarts-infectioloog, vertelt u er meer over.

Praktische informatie

Wanneer? Woensdag 6 mei om 20.00 uur

Duur: 1 uur

Inschrijven: via deze link

Accreditatie? ABAN, KABIZ, NAPA, NVvPO, VenVN en VS. Aan het einde van ieder webinar moeten vijf inhoudelijke vragen beantwoord worden. De accreditatiepunten worden na 7 mei verwerkt.

Meer informatie en inschrijven: corona.medischescholing.nl

Kijk live mee of later terug on demand

Het webinar is onderdeel van een reeks die op initiatief van MedischeScholing.nl, LHV en NHG is ontwikkeld. Vanwege de grote behoefte aan actuele informatie over COVID-19 bij huisartsen is, in samenwerking met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH, besloten om voorlopig vervolg aan de webinars te geven.



Alle webinars zijn gratis en geaccrediteerd voor alle artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkmanagers. De webinars zijn live te volgen, maar ook terug te kijken waar en wanneer het u uitkomt via corona.medischescholing.nl.

Met behulp van uw BIG-nummer registreert u zich bij MedischeScholing.nl. Heeft u geen BIG-nummer maar bent u wel zorgverlener? Vul dan bij uw aanmelding via MedischeScholing.nl uw functie en registratienummer in om toegang te krijgen.

Vragensysteem

Om zo goed mogelijk te monitoren wat er speelt in de praktijk tijdens de coronacrisis, wordt er gewerkt met een vragensysteem. Dit is niet alleen voor het webinar, maar ook voor de beleidsmakers noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op vragen uit het werkveld.

Werkwijze vragensysteem

Log in op corona.medischescholing.nl Klik op ‘Aanmelden’ bij het webinar van 6 mei Klik op ‘Stel hier uw vragen’. Kijk na het stellen van uw vraag naar de lijst met vragen die reeds gesteld zijn Klik op het ‘duimpje’ omhoog om een vraag van een collega te ‘liken’ Vragen met de meeste ‘likes’ van collega’s krijgen de meeste zwaarte en worden het eerstvolgende webinar direct door ons behandeld

Bron: NHG