Andere Tijden special: Ode aan de zorg, uitzending: zondag 10 mei, 20.35 uur, NPO 2

Promo: https://vimeo.com/414673869/c28e804501



‘Ze is als een moeder voor je,’ zegt een oude man geëmotioneerd en steekt in het ziekenhuis nog maar eens een sigaretje op. Doodzieke patiënten die door weer en wind van het ene naar het andere gebouw worden gereden, kraamhulpen die smelten bij het zien van een pasgeboren baby. Kinderen waarvan de amandelen worden geknipt en duizenden verpleegkundigen die het niet meer pikken op het Malieveld. Het geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) komt met 45 minuten prachtige en vaak ongelooflijke archiefbeelden waarin de geschiedenis van de verpleegster centraal staat.

Witte woede

In een kleine eeuw verandert het vak van verpleegster ingrijpend. Van een slecht betaalde roeping in de jaren 20 tot goedopgeleide vrouwen met diploma’s en specialisaties maar nog altijd slecht betaald in de jaren 80. Ze pikken het niet meer als de werkdruk de spuigaten uitloopt en een arbeidsconflict dat bijna een half jaar duurt is het gevolg.

Emancipatie van de zorg

Andere Tijden duikt met deze oude beelden special in de geschiedenis van de verpleegster waarin de rust, reinheid en regelmaat van de jaren 30 en 40 maken plaats voor de heisa, herrie en hectiek van de jaren 80. De emancipatie van de zorg in drie kwartier.

Zondag 10 mei, 20.35 uur, NPO 2.

Presentatie: Astrid Sy.

10 mei 1946 Verpleegsters van buitenlandse Rode Kruizen helpen Nederlandse Ziekenhuizen

Foto Nationaal Archief

