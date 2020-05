Eindelijk een boek over hormonen voor mannen!

Over hormoonbalans voor vrouwen is al veel bekend, maar hoe zit het met hormoonbalans voor mannen? Pim Christiaans en Ralph Moorman schreven het ultieme handboek voor mannen: ‘De testofactor’. In dit boek leert de man alles over het belang van testosteron en andere hormonen voor zijn gezondheid. Voor veel mannen is het even wennen aan het idee, maar volgens recente medische inzichten is het een feit waar niemand omheen kan: Of het nou gaat over gewicht, geheugen, seksdrive, spierkracht, energie of humeur, ook elke man staat van top tot teen onder invloed van zijn hormonen.

Complete aanpak

Daarom biedt ‘De testofactor’ een complete aanpak voor de man om op natuurlijke wijze testosteron te boosten en andere hormonen beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor wordt hij scherper, strakker, sterker en fitter. Zelfs zijn daadkracht en stressbestendigheid kunnen toenemen.Testosteron, het mannenhormoon bij uitstek, krijgt veel aandacht in ‘De testofactor’.

Het geslachtshormoon is vooral bekend vanwege de invloed op seksdrive en agressie, maar het speelt ook een grote rol in gezondheid en geestelijk welbevinden. Zo beschermt testosteron de man tegen hart- en vaatziektes, botontkalking, dementie en depressie.Met een betere hormoonbalans kunnen tal van mannenproblemen verdwijnen. In ‘De testofactor’ worden oplossingen geboden voor 23 typische mannenklachten. Denk aan prostaatvergroting, kaalheid en buikvet, maar ook aan taboeproblemen als voortijdig klaarkomen, erectieverlies en onzekerheid over het formaat van het geslacht.

Onmisbaar handboek

‘De testofactor’ is een onmisbaar handboek voor mannen van alle leeftijden!Pim Christiaans is als journalist al meer dan dertig jaar gespecialiseerd in gezondheid, fitness en anti-aging. Hij schreef eerder onder meer ‘De houdbare man’, ‘De houdbare vrouw’ en ‘Check je houdbaarheid’.Ir. Ralph Moorman is levensmiddelentechnoloog met als specialisme de link tussen voeding, hormonen en gezondheid. Hij schreef eerder onder meer ‘De hormoonfactor’, ‘Het hormoonbalansdieet’ en ‘Hormoonbalans voor vrouwen’.

Titel: De testofactor

Ondertitel: Het ultieme handboek voor mannen

Auteurs: Pim Christiaans en Ralph Moorman

Uitvoering: 280 pagina’s, geïllustreerd in kleur

Met trefwoordenregister

Uitgeverij: CocoBooksISBN978 90 79142 25 5

Winkelprijs: € 24,95

Website: www.detestofactor.nl

