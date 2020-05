Reductie beschermingsmaterialen SEH in tijden van corona

In deze tijden van corona is er veel aandacht voor beschermingsmaterialen, en vooral het verbruik hiervan. Vanwege de tekorten, zijn we in tijden van corona op de SEH gaan zoeken naar andere manieren om persoonlijke beschermingsmaterialen te besparen. De afgelopen weken is er daarom gewerkt met een ipad voor deze groep patiënten op onze spoedpost, zodat zorgverleners niet ‘onnodig’ de kamer in moeten maar ook via de Ipad kunnen communiceren met de patiënt. Denk aan het delen van uitslag of even vragen hoe de patiënt zicht voelt. Dit heeft gezorgd voor een forse reductie in beschermingsmaterialen, omdat een zorgverlener zich niet telkens om hoeft te kleden als de patiënt bezocht wordt. Per patiënt wordt veel materiaal uitgespaard door deze werkwijze.

En natuurlijk is ook de ervaring van de patiënt meegenomen in het onderzoek. We waren bang dat ze het fysieke contact zou missen, maar patiënten ervaren het als een prettig middel om te communiceren. Het lijkt er zelfs op dat de patiënt op deze manier meer contact heeft de arts omdat de drempel lager is om vragen te stellen. En we op deze manier ook meer contactmomenten kunnen genereren.

Een volgende stap is kijken of het mogelijk is om het project verder uit te rollen in het ziekenhuis om ook op andere afdelingen beschermingsmaterialen te reduceren. Máxima MC is het eerste ziekenhuis dat op deze manier werkt en dit ook onderbouwt met onderzoek.

Bron: Máxima MC