Startend bedrijf troeft iedereen af: miljoenen corona-teststaafjes van de band

Nét bezig, krijgen drie jonge ondernemers een megaopdracht van DSM: 2,8 miljoen corona-teststaafjes graag! Zodat Nederland de komende maanden vooruit kan. Ze worden gemaakt in Rossum.

Wie maakt toch de 2,8 miljoen teststaafjes die Nederland nodig heeft om de komende maanden meer mensen te kunnen testen op het coronavirus? Een groot en ervaren bedrijf?

Nee, ze rollen in het Bommelerwaardse Rossum van de band. Bij Molded, een startup met drie jonge mannen aan het roer. Zij waren niet alleen slimmer maar vooral ook een stuk sneller dan de rest. En dus kregen zij deze grote en belangrijke opdracht.

Molded zag pas in februari van dit jaar het levenslicht en is opgericht door Martijn van de Ven (28), Jeroen Raijmakers (28) en Jeroen Compen (30). Ze hopen hun boterham te verdienen met kunststof producten en prototypes, waarbij ze het hele proces van ontwerp tot eindproduct in eigen hand houden. Ze waren nog maar net uit de startblokken toen de coronacrisis uitbrak.

“We kregen een week de tijd. Na zes dagen was de eerste klaar” Martijn van de Ven

Of het sneller kon

,,Van DSM kwam begin april de vraag of wij neusswabs konden maken”, legt Van de Ven in het AD uit. ,,Er was links en rechts al geïnformeerd bij andere bedrijven, maar die hadden twee of drie maanden nodig om een productielijn op te starten. Ons werd gevraagd of het sneller kon. Maar wel goed natuurlijk. We kregen een week de tijd, zes dagen later was de eerste klaar.”

DSM, dat door de Nederlandse overheid gevraagd is om de staafjes in eigen land te regelen, koos daarom voor de jonge ondernemers. Van de Ven: ,,En daar hebben we respect voor, dat zo’n groot bedrijf als DSM het aandurft om met een startup in zee te gaan.”

Het staafje, dat aan alle eisen voldoet, kwam zo snel tot stand omdat Martijn en de twee Jeroenen alles zelf kunnen, van het ontwerp tot het maken van een metalen matrijs (mal) en het uiteindelijke spuitgieten van het kunststof.

Lees ook: Droom komt uit voor slaap-startup Somnox: groeikapitaal via zorginvesteerder

Corona-teststaafjes niet simpel

Wie denkt dat de neusswab van Molded een simpel stokje is, heeft het mis. Het weegt 0,66 gram, is uit één stuk gegoten, maar combineert verschillende functies. Het deel dat de tester vast heeft is stevig, het deel dat de neus in gaat is flexibel en aan het uiteinde zit een soort borsteltje met ragfijne weerhaakjes.

En dan bevat het ook nog een breekpunt, zodat het staafje na gebruik in een buisje gestopt kan worden en dan afbreekt zonder dat iemand het deel dat in de neus heeft gezeten vast hoeft te pakken. DSM levert de kunststof, Molded doet de rest.

De drie jonge ondernemers vullen elkaar aan en slagen erin om hun kennis over design, metaalbewerking, computertechnologie en het spuitgieten van kunststof te combineren. Martijn van de Ven en Jeroen Raijmakers wonen in Eindhoven en kennen elkaar van de Technische Universiteit in hun stad, waar zij werktuigbouwkunde studeerden. Spuitgietspecialist Jeroen Compen woont in Budel en kwam via via met de twee in contact.

“Ik heb ze graag over de vloer. Hun en­thou­si­as­me werkt aan­ste­ke­lijk” Jeroen Dijkink

Jongens met een missie

Eigenlijk is Eindhoven de thuisbasis van de startende onderneming, maar daar kon zo snel geen geschikte uitbreidingsruimte gevonden worden. In Rossum wel, onder het dak van Dijkink Machinery, een bedrijf dat metaalbewerkingsmachines im- en exporteert. ,,De machine waarmee wij onze matrijzen maken komt hier vandaan”, legt Van de Ven uit. ,,En hier was plek.” Jeroen Dijkink is blij met zijn onderhuurders. ,,Het zijn slimme jongens met een missie. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik heb ze graag over de vloer.”

De huidige opdracht voor de 2,8 miljoen teststaafjes beslaat drie maanden, maar er wordt al volop naar de toekomst gekeken. ,,Mogelijk zijn er nog meer nodig, en ook andere landen in Europa hebben belangstelling”, weet Martijn van de Ven. ,,Dit krijgt waarschijnlijk een vervolg. Rijk worden we er nog niet van, maar dat hoeft niet. We willen nu vooral doen wat nodig is. En dit levert ons naamsbekendheid op.”

Bron: De Ondernemer