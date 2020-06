Bi- en homomannen hebben minder losse seksuele contacten tijdens coronacrisis

Uit onderzoek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, Universiteit Antwerpen (UA), Sensoa en çavaria blijkt dat homomannen sinds de start van de coronamaatregelen op 18 maart hun seksueel gedrag zeer sterk hebben aangepast. Zorgwekkend is dat bevraagde LGBTQI-personen* aangaven meer depressieve symptomen te ervaren en zich eenzamer te voelen.

Preventieve maatregelen tegen COVID-19

Via een online survey werden LGBTQI-personen bevraagd naar hun ervaringen en seksuele contacten tijdens de lockdown. Slechts 9% van de 692 bevraagde bi- en homomannen gaf aan in april nog losse, nieuwe of anonieme sekspartners te hebben, terwijl dit voor de lockdown nog ongeveer 59% was. “De preventieve maatregelen tegen COVID-19 worden relatief goed opgevolgd. We vermoeden dat dit ook zal zorgen voor een daling in het aantal hiv- en soa-infecties in België”, zegt Thijs Reyniers van het ITG. Het onderzoeksteam ondersteunt de campagne van Sensoa die bi- en homomannen oproept om zich te laten testen op hiv voor het einde van de lockdown.

Grote impact

De preventieve maatregelen tegen het verspreiden van COVID-19 blijken ook een grote impact te hebben op depressieve gevoelens, angstgevoelens en eenzaamheid bij LGBTQI-personen. Van de 965 bevraagden worstelden bijvoorbeeld 7.6% meerdere dagen per week met gevoelens van zelfdoding of zichzelf pijn te willen doen, een stijging van maar liefst 74% vergeleken met voor 18 maart. “Uit het COVID-19-rapport dat we vorige week publiceerden, bleek al dat de impact van de crisis op het mentale welzijn van LGBTQI-personen enorm is.

Bijzonder zorgwekkend

Deze cijfers zijn bijzonder zorgwekkend wetende dat het mentale welzijn in deze groep sowieso gemiddeld lager ligt en het zelfdodingscijfer hoger”, vertelt Stijn Depoorter van çavaria: “Eenzaamheid, isolatie of een moeilijke situatie in je ‘eigen kot’ zorgt voor meer gepieker en getwijfel. Zeker als je al in de knoop zit met bepaalde zaken zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit of je coming-out.”

Nu er een versoepeling van de preventieve COVID-19 maatregelen is, benadrukken het ITG, UA, Sensoa en çavaria dat het nog steeds niet de bedoeling is om losse seksuele contacten te hebben. Sensoa roept ondertussen de Veiligheidsraad op om, in samenspraak met experten, een advies rond intimiteit en seksualiteit voor niet-samenwonende partners uit verschillende ‘bubbels’ uit te werken.

Ben je een LGBTQI-persoon en heb je nood aan een babbel of een luisterend oor? Dan kan je terecht bij Lumi.

*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer en Intersex

Bron: ITG Antwerpen