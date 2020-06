Promotie Renée Schluter: Magnetische hersenstimulatie is geen behandeling alcoholverslaving

Een aanvullende behandeling met magnetische hersenstimulatie heeft geen gunstig effect op alcoholgebruik, hunkering en het doen van taken. Dit is de belangrijkste conclusie uit het proefschrift van Schluter die voor de eerste keer heeft onderzocht wat het effect is van magnetische hersenstimulatie als aanvullende behandeling bij verslaving aan alcohol.



Magnetische hersenstimulatie wordt al toegepast bij de behandeling van ernstige depressieve klachten. De behandeling bestaat uit het stimuleren van specifieke delen van de hersenen met een pulserend magnetisch veld. Deze techniek maakt gebruik van een spoel, waardoor stroom loopt. Hierdoor ontstaat een magneetveld. Als je de spoel op de schedel plaatst dan kan het magneetveld door de schedel heen de activiteit in het hersengebied daaronder beïnvloeden.



Wel of niet een goede aanvulling

Schluter heeft voor de eerste keer onderzocht of deze behandeling ook werkt bij alcoholverslaving en daar kwam niets uit naar voren. Dit is de eerste grote studie geweest naar het effect van de aanvullende magnetische hersenstimulatie bij alcoholverslaving. Ze adviseert om in de toekomst meer van dergelijke onderzoeken op te zetten om zeker te weten of magnetische hersenstimulatie wel of niet een goede aanvulling is op de bestaande behandeling.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC