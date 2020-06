Groene Hart Ziekenhuis live met nieuw Elektronisch Patiënten Dossier

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is eind vorige week overgegaan op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van softwareleverancier NEXUS Nederland. Met deze mijlpaal is de basis gelegd voor de introductie van de complete NEXUS-suite.

Het ziekenhuis koos in juli 2019 voor NEXUS als nieuwe EPD-leverancier vanwege de openheid van het systeem en de mogelijkheid tot verregaande samenwerkingen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft de volledige NEXUS-suite afgenomen welke gefaseerd wordt geïntroduceerd. Met het vervangen van de 24 oude EPD’s door één nieuw geïntegreerd EPD is de eerste- en meest belangrijke fase van het project nu afgerond.

Nieuw EPD



Maikel van Oosterhout, co-bestuurder en CMIO van het GHZ: “De afgelopen maanden stond de zorgwereld als gevolg van de Corona-crisis flink op z’n kop. Dat de implementatie van ons nieuwe EPD volgens planning door zou gaan, was niet vanzelfsprekend. We zijn dan ook bijzonder trots dat we dit met alle betrokkenen binnen het GHZ en NEXUS hebben gerealiseerd. ”

Marja Rezelman, projectleider NEXUS vult aan: “Door de actieve groeistrategie van onze internationale organisatie is ons portfolio de laatste jaren flink uitgebreid. Het is geweldig te zien hoe we nu de complete EPD-suite in volledige samenhang tot z’n recht laten komen. Het wordt echt één geïntegreerd geheel en daar zijn we enorm trots op. De snelheid van het systeem in combinatie met de betrouwbare technische ondergrond vormt hierbij de basis voor het succes”.

Volgende fase

In de volgende fase, die na de zomer zal starten, richten de vernieuwingen zich op het gehele OK-complex en het medicatieproces, waarna het traject in 2021 afgerond zal zijn. Ilse Eckhardt (teamleider Orthopedie): “Dan krijgen verpleegkundige én arts ook beschikking over een grafische weergave, van door de verpleegkundige handmatig ingevoerde gegevens, tijdens de opname van een patiënt. Dit optimaliseert onze dagelijkse werkzaamheden nog meer.” Van Oosterhout: “En dan kunnen we onze strategische ambities echt verder gaan waarmaken. ”

Bron: Groene Hart Ziekenhuis