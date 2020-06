5 miljoen suikerklontjes in de ban door 50.000 Nederlanders

Diabetes Fonds trapt vandaag Nationale Suiker Challenge met gezond online ontbijt af

Met een online ontbijt is de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds vandaag officieel afgetrapt. Tweede Kamerleden, waaronder Carla Dik-Faber (CU), Antje Diertens (D66) en Anne Kuik (CDA), wetenschappers en medewerkers van het Diabetes Fonds schoven virtueel aan tafel. Ook met deze derde challenge wil het Diabetes Fonds gezonder eten en drinken stimuleren. De uitdaging ‘een week lang eten en drinken zonder toegevoegde suikers’ is aangegaan door bijna 50.000 Nederlanders; anderhalf keer zoveel als vorig jaar.

Ruim 60% van de volwassenen in Nederland eet dagelijks te veel vrije suikers*. Dit kan leiden tot overgewicht en dat verhoogt het risico op diabetes type 2.Volgens algemeen directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds is in de strijd tegen diabetes type 2 aandacht voor een gezonde leefstijl onverminderd belangrijk: “Jaarlijks eet een Nederlander gemiddeld meer dan 10.000 suikerklontjes. Ruim driekwart van de toegevoegde suikers eten we thuis. Nu we door corona noodgedwongen meer in huis zijn, is het moeilijker om zoete verleidingen te weerstaan. Dat is begrijpelijk[1], maar een gezonde leefstijl is nu belangrijker dan ooit.

Minder suiker-tips

Het Diabetes Fonds helpt de deelnemers om op een leuke en positieve manier deze uitdaging te gaan. De deelnemers krijgen hulp via een magazine met 132 pagina’s aan lekkere recepten en tips. Meedoen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar helpt ook bij het kwijtraken van de ‘coronakilo’s’ en levert mensen letterlijk en figuurlijk positieve energie op. Volgens advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag je dagelijks maximaal 12,5 suikerklontjes (vrouwen) of 15 suikerklontjes (mannen) aan vrije suikers[2] consumeren.

Promoten van gezonde voeding

Met de Nationale Suiker Challenge wil het Diabetes Fonds ook de voedselindustrie en de politiek wijzen op hun rol en constructief meehelpen door oplossingen aan te dragen. Veel mensen willen wel gezonder eten, maar zij weten vaak niet hoe zij dit moeten doen. Producten in supermarkten bevatten onnodig veel suiker en het gezonde aanbod is beperkt. Samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven is dan ook noodzakelijk. Tijdens het kick off-ontbijt is gesproken met leden van de Tweede Kamer, dr. Maartje Poelman van de leerstoel groep Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit en Michelle Eykelenboom, promovendus aan de afdeling gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam over maatregelen om een gezonde keuze te stimuleren, zoals een verbod op kortingsacties op suikerrijke dranken. Ook het promoten van een gezonde voedselomgeving en producten, en de suikertaks kwamen aan bod.

Nederland voor suikertaks mits opbrengst bijdraagt aan publieke gezondheid

Een van de interventies om suikerinname aanzienlijk te beperken is de invoering van een suikertaks op suikerrijke dranken. Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam onder een representatieve steekproef van Nederlandse volwassenen blijkt dat meer dan 80 procent van de ondervraagden denkt dat suikerhoudende dranken bijdragen aan het ontstaan van overgewicht[3]. Dit is niet gek, want suikerrijke dranken zijn de grootste bijdrager aan de Nederlandse suikerconsumptie. Nederlandse volwassenen drinken wekelijks bijna twee liter frisdrank. Dit is gelijk aan 53 suikerklontjes. Michelle Eykelenboom, promovendus Preventie en Volksgezondheid, afdeling gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam zegt over het onderzoek; “Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders is voor een extra belasting op suikerhoudende dranken, mits de opbrengst wordt ingezet voor publieke gezondheid[4]”.

Meer informatie en gratis deelnemen: www.suiker-challenge.nl