Nieuwe verhuisdatum Saxenburgh Medisch Centrum vastgesteld

De derde week van september gaat het gebeuren. Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, gaat Saxenburgh het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg, het Saxenburgh Medisch Centrum in gebruik nemen. Voorwaarde blijft, dat een nieuwe landelijke uitbraak van corona niet opnieuw de planning verstoort.

Oplevering doorgegaan zonder toeters en bellen

De bouwkundige oplevering van het Saxenburgh Medisch Centrum is half maart ‘gewoon’ doorgegaan, maar zonder toeters en bellen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van slechts drie personen, op gepaste afstand. De ingebruikname stond gepland eind mei, in het Pinksterweekend. Dit kon niet doorgaan vanwege de vele onzekerheden als gevolg van de zich steeds verder ontwikkelende corona-epidemie in Nederland. Ook de levering van nieuwe vitale apparatuur, zoals beademingsapparaten was niet gegarandeerd. Daarbij kwam nog het verbod om met groepen mensen samen te komen. Hierdoor kwam de scholing van medewerkers in het gedrang. Dit alles droeg bij aan het uitstellen van de verhuizing.

Nu is het dan toch zover. In de periode van 17 – 19 september gaan patiënten en medewerkers verhuizen naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Eerst gaan de kantoorfuncties over, een dag erna de poliklinieken en zaterdag 19 september alle opgenomen patiënten.

Bittere pil

“Wij hebben een heftige periode achter de rug en eigenlijk is deze nog steeds niet afgelopen. Eerst al die bergen extra werk om de nieuwbouw van het ziekenhuis voor te bereiden. En net toen we bijna zover waren om erin te trekken, kwam de coronacrisis, met wederom een enorme piekbelasting voor medewerkers. De focus verplaatste zich van de nieuwbouw naar de acute zorg voor mensen met corona.” Aan het woord is Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van Saxenburgh. “Hoe graag we ook wilden en hoe groot de druk ook was om het nieuwe ziekenhuis in gebruik te nemen, het kon gewoon niet. En dat was best een bittere pil voor iedereen. Gelukkig is het landelijke coronabeeld en zeker in deze regio nu een stuk gunstiger. Daarom hebben wij de ingebruikname van ons nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in september kunnen plannen.”

Saxenburgh Medisch Centrum

Het Saxenburgh Medisch Centrum is een compact, licht en flexibel ziekenhuis met korte looplijnen en een logische, patiëntgerichte indeling. Hoe korter het verblijf in het ziekenhuis is, hoe dichter de dienstverlening zich bij de ingang bevindt. Zo zijn de prikpost voor bloedafname direct bij de hoofdingang gesitueerd en de poliklinieken een paar meter verder, rondom het atrium – de centrale hal. Het atrium is het wachtgebied voor de poliklinische patiënten en voorzien van een restaurant.

De acute as op de begane grond is een combinatie van Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost (HAP) en IC bij elkaar. Van der Kam: “Wij vinden het letterlijk van levensbelang dat de acute zorg voor deze regio behouden blijft en zijn trots op deze voorzieningen. Door de situering naast elkaar kunnen huisartsen en medisch specialisten elkaar nog sneller vinden dan in de oude situatie.”

De acute zorg voor zwangere vrouwen krijgt ook een prominente plek in het Saxenburgh Medisch Centrum. Het Vrouw-Kind Centrum op de eerste verdieping biedt gezinsgerichte zorg voor moeder en kind. Zwangere vrouwen kunnen gebruik maken van het bevalbad als natuurlijk pijnstillend middel.

Heel veel diagnostische apparatuur is nieuw. Hierdoor zijn er meer soorten en gedetailleerder onderzoek mogelijk, zoals bijvoorbeeld onderzoek van het hart of endeldarm. Naast een nieuwe MRI blijft overigens de huidige open MRI ook in bedrijf. Hier hebben patiënten met ernstig overgewicht of claustrofobie enorm baat bij.

De patiëntenkamers zijn ruim en bieden meer comfort. De aankleding is erop gericht dat mensen er prettig kunnen verblijven. “Dit komt ten goede aan de kwaliteit van leven van de patiënten en dat is uiteindelijk waar wij als Saxenburgh voor willen staan,” aldus de bestuurder.

In de derde week van september, vier maanden later dan gepland, zal – als corona niet opnieuw toeslaat – het Saxenburgh Medisch Centrum in gebruik worden genomen. Inwoners van de regio zullen op enig moment uitgebreid kennis kunnen maken met dit nieuwe gebouw en een nieuwe manier van werken, maar ook met medewerkers die als vanouds met passie voor hun patiënten klaarstaan.

Bron: Saxenburgh Groep