Onderzoek naar gebruik artificial intelligence bij beoordelen longfoto’s COVID-19

Wereldwijd zijn duizenden mensen besmet (geraakt) met het COVID-19 virus. Een snelle manier om deze diagnose te stellen, is met röntgenfoto’s van de longen. Radiologen beoordelen de beelden. Articifical Intelligence kan hen daarbij helpen, zo blijkt uit een eerste onderzoek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Radboudumc en Bernhoven. Aan de hand van röntgenlongfoto’s kan Articifical Intelligence even goed voorspellen of iemand infiltratieve longafwijkingen heeft, als radiologen. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Radiology.

Snel en goedkoop COVID-19 opsporen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat Artificial Intelligence tuberculose even goed kan diagnosticeren aan de hand van een röntgenlongfoto, als een radioloog. Dit biedt mogelijkheden voor de mondiale coronacrisis en de schaarste van testkits. Het maken en beoordelen van röntgenfoto’s is namelijk een snelle en relatief goedkope manier om de COVID-19 diagnose mede te stellen. Ook landen waar de gezondheidzorg minder ontwikkeld is, hebben de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken. Echter, in deze landen zijn niet altijd voldoende radiologen beschikbaar om de beelden te beoordelen. Artificial Intelligence (AI) kan hier een oplossing voor bieden.

Een computer als collega-radioloog

In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van het deep-learning* AI-systeem CAD4COVID-XRay. Er is begonnen met het systeem ‘op te leiden’met longfoto’s van andere ziekenhuizen van gezonde longen, longontstekingen, en longontstekingen veroorzaakt door COVID-19. Daarna zijn 454 röntgenbeelden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis beoordeeld door zowel het AI-systeem als door zes radiologen. Het AI-systeem wist alle röntgenbeelden even goed te beoordelen (is op de foto een (COVID-19) longontsteking zichtbaar, of niet?) als de radiologen.

Het is de eerste keer dat dit onderwerp is onderzocht. De volgende stap is om het AI-systeem extra te ‘trainen’ met meer beelden en eventueel te combineren met laboratorium uitslagen. Het gehele onderzoek is te lezen op de website van Radiology

*Deep Learning: software leert automatisch structuren te herkennen door steeds complexere kenmerken af te leiden van ‘ruwe’ input data.

Artificial intelligence essentieel onderdeel van toekomstige zorg



Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet sterk in op artificial intelligence (AI) als essentieel onderdeel van de toekomstige zorg. Het ziekenhuis is hierin de samenwerking aangegaan met de Diagnostic Image Analysis Group (DIAG) van het Radboudumc en de Jheronimus Academy of Data Science. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland dat AI zelf ontwikkelt en in de praktijk gebruikt.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis