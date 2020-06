Coronavirus vraagt om drastische aanpassingen werkplekhygiëne

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn ingrijpende aanpassingen van de schoonmaakwerkzaamheden op de werkvloer vereist. Terwijl organisaties bezig zijn met het hervatten van de werkzaamheden op kantoor, ontstaat de vraag of het wel veilig genoeg is om terug te keren naar een werkplek waar veel verschillende mensen samenkomen. Om die reden verlangen steeds meer organisaties een gerichte aanpak in kantoorschoonmaak met meer nadruk op dieptereiniging van de werkplek. Onderzoek toont aan dat een virus op een veelgebruikt oppervlak zoals een deurklink of tafel 40 tot 60% van de aanwezige medewerkers in een werkomgeving binnen twee tot vier uur kan infecteren met dat virus.

Alleen terug naar kantoor met hogere hygiënestandaarden

Organisaties moeten de fysieke relatie tussen mensen en hun werkomgeving opnieuw opbouwen. Dat kan alleen als er hogere hygiënestandaarden worden gehanteerd in die werkomgeving. De schoonmaak moet zich richten op oppervlakken die veel en vaak door de handen van veel verschillende personen worden aangeraakt. Houdt deze oppervlakten vrij van micro-organismen en test dit regelmatig.