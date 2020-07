Universiteit Twente brengt COVID-19 gevallen in kaart

Onderzoekers van de faculteit ITC hebben een set kaarten gepubliceerd die een algemeen en gemakkelijk te begrijpen overzicht geven van de Corona pandemie. De kaarten zijn één van de resultaten van hun onderzoek naar het in kaart brengen van epidemieën en pandemieën en zijn vrij te gebruiken door iedereen.

“Pandemieën zijn moeilijk om nauwkeurig in kaart te brengen en tegelijkertijd gemakkelijk te begrijpen”, zegt Franz-Benjamin Mocnik, een van de makers van de kaart. Verschillende locaties, zoals twee aangrenzende provincies, kunnen compleet verschillende aantallen gevallen hebben. De onderzoekers lossen dit op door gebruik te maken van cirkels in plaats van een andere, lineaire weergave. De oppervlakte van een cirkel neemt kwadratisch toe met de diameter en is dus van nature beter schaalbaar voor grote aantallen.

Overzicht

De kaarten die Mocnik en zijn collega’s hebben gemaakt, laten de SARS-CoV-2-infecties, sterfgevallen en het aantal herstelde mensen van verschillende landen en door de tijd heen zien, waardoor gemakkelijk te zien is waar de pandemie pas net is begonnen en waar ze haar hoogtepunt al heeft bereikt. Door de infecties op de ene as en het aantal sterfgevallen op de andere as in kaart te brengen, kun je snel zien hoe hoog het sterftecijfer is en waar de pandemie versnelt, constant blijft en waar ze tot stilstand komt. Naast deze getallen wordt het aantal herstelde mensen in het groen weergegeven. “Het is belangrijk om ook te communiceren dat er hoop is”, zegt Mocnik.

De huidige pandemie treft het grootste deel van de wereld en de ontwikkeling ervan in ruimte en tijd is erg ingewikkeld. Dit onderstreept het belang om het complete verhaal te communiceren naar medische professionals en beleidsmakers die inzicht in de gegevens nodig hebben. “Naast professionals kunnen de kaarten vooral nuttig zijn voor fysieke media zoals tijdschriften en kranten”, zegt Mocnik, “Deze kaarten helpen te communiceren waar de hotspots van de pandemie zich bevinden en hoe ze zich in de loop van de tijd ontwikkelen”. Alleen wanneer deze aspecten in een onderlinge context worden geplaatst, worden de cijfers verbonden tot een samenhangend verhaal van de huidige Corona pandemie.

Meer informatie

De kaarten zijn onderdeel van een publicatie met de titel “Epidemics and pandemics in maps – the case of COVID-19“, die is gepubliceerd in het Journal of Maps en die online gelezen kan worden. De kaarten zijn vrij toegankelijk en gratis te gebruiken. De onderzoekers, Franz-Benjamin Mocnik, Paulo Raposo, Wim Feringa, Menno-Jan Kraak en Barend Köbben maken allemaal deel uit van de afdeling Geo-informatieverwerking (GIP; faculteit ITC).

DOI: 10.1080/17445647.2020.1776646

Figuur 1: Een kaart met de COVID-19 gevallen van Europa

Bron: Universiteit Twente