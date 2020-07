FNV: Klinkend oordeel in zaak ongelijke beloning mannen en vrouwen

Wetgeving over transparantie gelijke beloning mannen en vrouwen snel nodig

De FNV is zeer verheugd over de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak over ongelijke beloning op basis van geslacht bij de Stichting GGZ Delfland. Een vrouwelijk FNV-lid, werkzaam bij deze zorgorganisatie, schakelde de vakbond in voor juridische bijstand. Zij constateerde dat een mannelijke medewerker met dezelfde functie, opleiding en ervaring een hoger loon ontving. Hoewel de werkgever volhield dat dit hogere loon rechtvaardig was omdat er sprake zou zijn van een zogenoemde arbeidsmarkttoeslag, oordeelde het college ondubbelzinnig dat er wel degelijk onderscheid is gemaakt op grond van geslacht.

Klinkende overwinning

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘We zijn blij dat de werkgever op de vingers is getikt voor deze vorm van discriminatie. Deze klinkende overwinning is wat ons betreft een grote stap richting het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Het is echter een drie jaar durend gevecht geweest, omdat er op dit moment geen verplichting is voor werkgevers om transparant te zijn over beloningen. Bovendien ligt de bewijslast voor discriminatie bij de werknemer. Dat werpt een enorme drempel op en vergt veel tijd en energie van gedupeerde werknemers, terwijl de achterstand in loon blijft oplopen. Wat ons betreft kan het wetsvoorstel, dat zorgt dat werkgevers moeten aantonen dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen, niet snel genoeg in wetgeving worden omgezet. Zo kan deze vorm van discriminatie beter worden aangepakt.’

De FNV zal het betrokken vakbondslid bijstaan bij het claimen van het gemiste loon.

Bron: FNV