VOORbeeld-verkiezing 2020: VOOR een sociale samenleving

Jury maakt genomineerde projecten bekend die strijden om EUR 111.200,-

Deze week maakte de jury van de VOORbeeld-verkiezing 2020 bekend welke drie projecten genomineerd zijn met hun project VOOR een sociale samenleving

Stichting Félice (‘Het afscheid van een overleden kindje een beetje mooier maken’) kreeg in de openbare stemronde, waarin ruim 30.000 mensen hun stem uitbrachten, de meeste punten en was daarmee al zeker van een nominatie.

Na de openbare stemronde was een top 10 overgebleven, waaruit de jury nog twee projecten konden nomineren. Zij beoordeelden ze op positieve impact en keken onder meer kritisch naar continuïteit en transparantie over waar het geld voor gebruikt wordt.

Uiteindelijk koos de jury voor twee projecten die juist nu met het geld van VOOR een beslissende stap verder komen. Zij nomineerden de projecten Buddy to buddy (‘koppelt naar Nederland gevluchte mensen en Nederlandse inwoners’) en Wijkpaleis (‘ontmoetingsplaats voor de buurt, lokalen om het te maken’).

De jury feliciteert de genomineerden van harte en kijkt uit naar hun presentaties tijdens de Feestelijke Finale op 8 oktober 2020. Dan ligt er EUR 81.200,- klaar voor de winnaar. De twee andere finalisten ontvangen ieder EUR 15.000,-.

Jurynominatie: Buddy to buddy



‘Het is volledig gericht op verbinding en brengt mensen bij elkaar. Ook spreekt de gelijkwaardigheid van beide buddies aan, het project vermijdt het idee dat de een hulpbehoevend is en de ander een helper. Het onderlinge contact is een verrijking voor beiden en ze kunnen echt iets voor elkaar betekenen.’

De jury heeft enkele vragen voor de finalepitch, onder meer: maak de financiële onderbouwing van de activiteiten nog completer, zijn er ook andere manieren om mensen (‘buddies’) te verbinden en welke mogelijkheden zijn er om méér mensen te bereiken door de verhalen en ervaringen van de buddies te delen, zodat het doel – meer begrip krijgen voor elkaars situatie – niet alleen beperkt blijft tot de buddy-deelnemers zelf.

Jurynominatie: Wijkpaleis



‘Het project is veelzijdig en biedt ruimte aan laagdrempelig contact in de wijk, waar bovendien faciliteiten zijn om van alles te maken, wat startende ‘makers’ de stap helpt te maken naar ondernemerschap. De maakindustrie komt in een positief daglicht te staan, mensen hebben we de kans een ambacht te leren. Er is goed concreet aangegeven wat er met het geld gebeurt. Met de financiële bijdrage kan het project een cruciaal verschil maken. Het geld geeft een eerste aanzet om verschillende ‘maaklokalen’ in te richten (textiel, keuken, ruimte voor makers, binnen en buiten). De vragen die de jury onder meer meegeeft, gaan voornamelijk over de continuïteit van het project: hoe houd je alles op gang als de fysieke ruimtes (de lokalen) er zijn.

Nominatie door publieke stemronde: Stichting Félice



Stichting Félice kon op de meeste steun rekenen in de openbare stemronde, waarmee zij al verzekerd waren van een nominatie.

Ook zij krijgen de kans in de finale hun project te pitchen. De jury heeft een aantal vragen gesteld, onder meer over de precieze doelgroep,

welke mogelijkheden de stichting ziet om de ouders te ondersteunen, al dan niet in samenwerking met hulpverleners en bijvoorbeeld verloskundigen en hoe zij wellicht de erkenning voor het rouwproces breder in de maatschappij kunnen ondersteunen.

Tien procent van de omzet voor een sociale samenleving

Zo wil VOOR zaken doen en goed doen

De VOORbeeld-verkiezing 2020 in feiten:

Jaarlijks geeft bemiddelingsformule VOOR (als enige oranisatie in Nederland) 10% van de omzet aan projecten waar de wereld mooier van wordt, en geeft hiermee vorm aan haar ambitie om zaken doen en goed doen te combineren

Samen met alle opdrachtgevers van VOOR is dit jaar gekozen voor het thema ‘VOOR een sociale samenleving’

79 projecten zonden in voor de VOORbeeld-verkiezing 2020

In de openbare stemronde brachten ruim 30.000 mensen via Facebook en LinkedIn hun stem uit

Op 8 oktober 2020 presenteren de drie genomineerden hun project in de Feestelijke Finale

De jury bepaalt tijdens de finale direct welk project wint

Het winnende project ontvang EUR 81.200,-, voor de andere twee ligt ieder EUR 15.000,- klaar

In 2020 vindt de 7e editie van de VOORbeeld-verkiezing plaats, in 2022 is er weer een VOORbeeld-verkiezing

Bron: VOOR B.V.