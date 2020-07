Medicijngebruik per hoofd bevolking met 1,7% gedaald

Openbare apotheken verstrekten in 2019 binnen het basispakket minder geneesmiddelen per hoofd van de bevolking dan in 2017 en 2018. Dit komt – ondanks een beperkte bevolkingsgroei – door een afname van de hoeveelheid verstrekte pakketgeneesmiddelen.

Het gebruik van geneesmiddelen uit het basispakket nam in 2019, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), af met 1,1%. Dit is vooral het gevolg van de overheidsmaatregel om onder meer paracetamol 1000 mg en colecalciferol (vitamine D3) per januari 2019 uit het basispakket te laten uitstromen. Uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de bevolking in datzelfde jaar met bijna 0,6% toenam. Daardoor is het gebruik van pakketgeneesmiddelen per hoofd van de bevolking met 1,7% teruggelopen van 550 naar 540 DDD’s per jaar. DDD is de afkorting van defined daily dose: de theoretische hoeveelheid van een geneesmiddel die door een volwassene per dag wordt gebruikt voor de belangrijkste toepassing van dat middel. Bij (jonge) kinderen moet daarbij een kanttekening worden gemaakt. Kinderdoseringen zijn doorgaans lager dan die voor volwassenen, waardoor ze langer met een zelfde hoeveelheid doen als een volwassene. Uitgedrukt in DDD’s is het gebruik voor deze groep daarmee een onderschatting.

Opvallend

Verstrekten apotheken in 2019 gemiddeld 1,7% minder DDD’s per hoofd van de bevolking dan in 2018, voor de leeftijdsgroep van de 0- en 1-jarigen was echter sprake van een toename met 4%. Die is vooral toe te schrijven aan een toegenomen gebruik van middelen die bij eczeemklachten worden toegepast: neutrale zalven en crèmes en, in mindere mate, huidmiddelen met corticosteroïden.

70-plussers gebruiken gemiddeld drie keer meer geneesmiddelen

Aan 70-plussers verstrekten apotheken in 2019 net zoveel DDD’s als in 2018. Het aantal personen in de betreffende leeftijdscategorieën is wel sterk gestegen. Dit zorgt ervoor dat het gemiddeld gebruik per hoofd van de bevolking in de leeftijdsgroep van 70 tot en met 74 jaar in 2019 is afgenomen met 3,7% en voor de groep van 75 jaar en ouder met 2,9%. Ondanks de genoemde afname gebruikt een gemiddelde 70-plusser nog altijd drie keer zoveel geneesmiddelen als een gemiddelde inwoner van Nederland. Opvallend is verder dat het gemiddeld gebruik van geneesmiddelen in de leeftijdsgroep 11 tot en met 20 jaar hoger uitvalt dan in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 40 jaar. Dat komt omdat cijfers op deze pagina alleen betrekking hebben op pakketgeneesmiddelen, waartoe de anticonceptiepil wel behoort voor de eerstgenoemde groep maar niet voor de tweede groep.

Bron: SFK