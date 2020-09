Intuïtief, geïntegreerd en efficiënt – de wereldwijde introductie van Azurion, het next-generation platform voor minimaal invasieve beeldgestuurde chirurgie van Philips

Met de introductie van het next-generation Azurion-platform voor minimaal invasieve beeldgestuurde chirurgie zet Philips een belangrijke stap voorwaarts in de optimalisatie van de klinische en operationele prestaties van interventiesystemen. Het nieuwe Azurion-platform is intuïtief, geïntegreerd en efficiënt, waardoor interventies nog beter en doelmatiger kunnen worden uitgevoerd. De Azurion brengt data uit hardware, software, devices uit verschillende bronnen op intuïtieve wijze samen rondom de arts en het operatieteam, zodat zij zich kunnen concentreren op het behandelen van de patiënt.

Smart CT – Eenvoudigere 3D-beeldvorming tijdens interventieprocedures

Samen met dit next-generation Azurion-platform introduceert Philips ook een nieuwe 3D-beeldvormingsoplossing, genaamd SmartCT [1]. Met SmartCT wordt de arts bij de beeldverwerving begeleid en kan vervolgens de op CT gelijkende 3D-beelden bekijken op de touchscreenmodule met behulp van 3D visualiserings- en meetfuncties. Deze functies zijn ontwikkeld ter ondersteuning van interventieprocedures in verschillende klinische domeinen, waaronder neurologische, oncologische en cardiovasculaire procedures. Aangetoond is dat het gebruik van 3D-beeldvorming, zoals 3D RA of cone beam CT, tijdens interventieprocedures de resultaten verbetert [2] en de stralingsdosis voor zowel personeel als patiënten verlaagt [3].

Naadloze bediening en workflow tijdens procedures

De Azurion is het eerste platform in de industrie dat de bediening van gekoppelde systemen, zoals Smart CT en IntraSight, combineert met de aansturing van de C-boog vanaf de behandeltafel. Hierdoor kunnen artsen tijdens procedures al deze systemen vanaf één touchscreen bedienen. Ze hoeven daarom niet langer de steriele kamer te verlaten om naar een naastgelegen controleruimte te gaan. Op deze manier kunnen artsen sneller en beter geïnformeerd beslissingen nemen.

Zo kan het interventiesysteem hen helpen om meer patiënten te behandelen door meer efficiëntie te creëren. “Als innovatief bedrijf en wereldwijd marktleider op het gebied van minimaal invasieve beeldgestuurde chirurgie is het ons doel om de grenzen te verleggen en steeds nieuwe normen binnen de industrie te bepalen voor het bieden van een uitstekende ervaring voor artsen, waardoor ze elke patiënt superieure zorg kunnen bieden,” zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux.

Efficiënter

“Deze nieuwe versie van Azurion maakt routinematige cardiovasculaire procedures efficiënter en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe minimaal invasieve technieken voor de behandeling van complexe aandoeningen, zoals beroertes, longkanker en aandoeningen aan de wervelkolom.” “Met dit geïntegreerde platform kunnen we op elk moment efficiënt complexe interventies uitvoeren met een breed scala aan functies, zoals IVUS en gelijktijdige iFR-registratie,“ aldus Dr. med. Alexander Becker, hoofd van het katheterisatielaboratorium van het Robert Bosch-ziekenhuis in Stuttgart, Duitsland, een van de eerste ziekenhuizen die met het nieuwe platform gingen werken.

“Het bedieningspaneel is heel intuïtief in het gebruik en combineert verschillende bronnen van informatie, waardoor je de informatie over de patiënt sneller en eenvoudiger kunt beoordelen.”Verder biedt het nieuwe Azurion geavanceerde cybersecurityfuncties, nieuwe high-definition beeldweergavemogelijkheden en geavanceerde en proactieve services op afstand. Via Technology Maximizer zijn ziekenhuizen altijd voorzien van de laatste updates en tooling.

Drie versies

Het platform is verkrijgbaar in drie versies: als aanvulling op de varianten Azurion 3 en 7 biedt Philips nu ook de Azurion 5 om nog nauwkeuriger afgestemde oplossingen voor specifieke klantbehoeften mogelijk te maken.

