Gebruik mijnVieCuri ongekend hoog

In 2020 is het gebruik van patiëntenportaal mijnVieCuri sterk gegroeid. In januari en februari van dit jaar logde nog 35% van de patiënten in op hun eigen portaal om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens. Tijdens de coronacrisis steeg het naar ruim 90%. Op dit moment is het gebruik van mijnVieCuri circa 50%. Daarmee hoort VieCuri bij de top van Nederland.

In maart en april liep het aantal patiënten bij de poliklinieken enorm terug in verband met de coronacrisis. Afspraken werden geannuleerd, verplaatst of omgezet naar een telefonisch consult. Dit heeft er onder meer toe geleid dat bijna alle patiënten (en/of hun naasten) in april in mijnVieCuri hebben gekeken om hun medische gegevens in te zien.

Structureel hoog gebruik mijnVieCuri

Vanaf mei is de reguliere zorg geleidelijk opgestart bij VieCuri. Het inlogpercentage van mijnVieCuri blijft hoog en is in augustus nog 44%. Er zijn steeds meer telefonische consulten waarvoor de patiënt in mijnVieCuri de afspraakdetails bekijkt. Daarnaast wordt de patiënt via verschillende manieren steeds vaker verwezen naar mijnVieCuri. Dit is terug te zien in de cijfers.

Beter geïnformeerd

Patiëntenportaal mijnVieCuri geeft de patiënt digitale toegang tot zijn/haar eigen medische gegevens en correspondentie tussen de huisarts en de specialist. Hiermee kan de patiënt zich voorbereiden op een gesprek met de specialist en is hij/zij beter geïnformeerd over de eigen gezondheid. De patiënt is beter geïnformeerd en is zelf meer in controle over zijn/haar eigen zorgproces.

