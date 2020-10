FNV blij met oproep Actiz: Alle werknemers recht op zorgbonus

FNV Zorg & Welzijn is blij met de oproep van werkgeverskoepel Actiz aan alle werkgevers in de verzorgings-, verplegings- en thuiszorg (VVT) om de zorgbonus ruimhartig toe te passen. Actiz vraagt aan alle zorgaanbieders in de VVT om iedereen die een contract heeft bij die instelling en die tussen 1 maart en 1 september gewerkt heeft, voor de zorgbonus in aanmerking te laten komen.

Geen onderscheid

‘Dit sluit mooi aan bij onze eerdere oproep om geen onderscheid te maken tussen beroepsgroepen’, zegt Bert de Haas, VVT-bestuurder bij de FNV. ‘De hele keten van zorg heeft tijdens de eerste coronagolf gezamenlijk de schouders eronder gezet en keihard doorgewerkt, met soms ook nog het risico voor de eigen gezondheid, omdat werknemers onbeschermd hun werk moesten doen. Alle werknemers binnen zorg & welzijn hebben recht op deze bonus.’

Eerder deden de werkgeverskoepels voor de algemene en universitaire ziekenhuizen én GGZ Nederland een soortgelijke oproep, waar de eerste ziekenhuizen inmiddels al gehoor aan hebben gegeven. ‘Binnen de ouderen- en chronisch ziekenzorg geeft Actiz met deze oproep nu ook een heel duidelijk signaal af naar haar leden en het ministerie van VWS.

Voorbeeld volgen

Wij hopen dat ook andere werkgeverskoepels dit voorbeeld snel zullen volgen. Bovendien zadelt VWS zorginstellingen onnodig op met een enorme lastendruk als zij de keuzes zelf moeten gaan maken op basis van de handreiking die VWS voor toewijzing van de bonus heeft opgesteld. Het zorgt alleen maar voor chaos en verdeeldheid op de werkvloer. We zitten inmiddels midden in de tweede coronagolf. Laat de zorgmedewerkers vooral hun werk doen, want ze zijn onmisbaar op de werkvloer.’

Bron: FNV/Zorg en Welzijn