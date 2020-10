Snelle poli voor meningeomen

Vanaf vandaag, 30 september start het neuro-oncologisch team van het UMC Utrecht met een one-stop-shop poli voor patiënten met een meningeoom.

Tumoren

Meningeomen zijn veelvoorkomende, meestal goedaardige, tumoren van de hersenvliezen. Veelvoorkomend: bij een onderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord bleek 1% van alle 45-plussers een meningeoom te hebben. De meeste mensen hebben weinig tot geen last. Bij veel patiënten is dan ook sprake van een toevalsbevinding. (door een scan vanwege een ander onderzoek bijvoorbeeld) Ook al is het goedaardig, als mensen er wél last van hebben is dat vervelend en soms zelfs invaliderend. Het kan zich uiten in o.a. epilepsie, dubbelzien, verlamming of spraak- en taalstoornissen.

Beste aanpak

De behandelmogelijkheden zijn opereren en/of bestralen. Omdat het zo vaak voorkomt worden patiënten met meningeomen in veel ziekenhuizen gezien. Maar lang niet in alle ziekenhuizen werken gespecialiseerde radiotherapeuten en neurochirurgen. Het neuro-oncologie team in het UMC Utrecht krijgt daarom veel vragen over de beste aanpak van collega-neurologen, second opinion-verzoeken van huisartsen, en van patiënten. Tot nu toe gebeurde dat vooral op papier. Bij de one-stop-shop poli kunnen patiënten nu in één ochtend gezien worden door een neuroloog, dan besproken worden in een multidisciplinair overleg van neuroloog/neurochirurg/radiotherapeut, en vervolgens een behandelvoorstel krijgen van de betrokken artsen.

Door de patiënten fysiek te zien kan er een preciezer advies gegeven worden. Het geeft een beter beeld van de patiënt en alles kan ook met de patiënt zelf besproken worden. Als behandeling nodig is, kan de patiënt op die dag ook direct de behandelaar spreken. Tijdens de COVID-19-pandemie kunnen de afspraken eventueel ook via videoconsult plaatsvinden.

Advies ‘afwachtend beleid’

Bij het advies ‘afwachtend beleid’ wordt terugverwezen naar de eigen neuroloog. Bij het advies ‘behandelen’ zal dit in het UMC Utrecht plaatsvinden. Op dit moment worden er op jaarbasis meer dan de 90 operaties/behandelingen uitgevoerd en begeleiden/adviseren we meer dan 150 patiënten per jaar.

