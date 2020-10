Nieuwe studie bevestigt: medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater

Een nieuwe studie door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Deltares bevestigt dat medicijnresten een risico zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van meetgegevens van waterbeheerders uit 2017 en 2018. In 2017 en 2018 werd van 19 verschillende stoffen de risicogrens minimaal één keer overschreden. Stoffen als pijnstillers, antibiotica, bloeddrukverlagers, antidepressiva en anti-epileptica overschreden de risicogrens zelfs meerdere keren. Medicijnresten kunnen het ecosysteem aantasten, omdat ze een risico zijn voor dieren die in het oppervlaktewater leven.

Meer stoffen boven risicogrens

Door uitbreiding van zowel het aantal meetpunten als de meetfrequentie, vonden de onderzoekers nu meer stoffen boven de risicogrens. Deze risicogrens is voor sommige stoffen erg laag. Voor die stoffen waren de metingen niet gevoelig genoeg. De werkelijke hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater is waarschijnlijk groter. Daarom kan het werkelijke risico hoger zijn. In 2016 bestudeerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de meetgegevens van waterbeheerders uit 2014. Ook toen bleken de risicogrenzen overschreden te zijn voor een aantal medicijnresten in het oppervlaktewater. Deze nieuwe studie over 2017 en 2018 bevestigt dat beeld.

Belang ketenaanpak

Deze studie onderstreept het belang van het terugdringen van medicijnresten in het oppervlaktewater. Waterschappen, drinkwatermaatschappijen, rijksoverheid, gemeenten, farmaceuten en zorgsector, werken daarvoor samen in de ketenaanpak Medicijnresten uit water.

Bron: RIVM