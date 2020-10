Webinar Opioïden voor FTO-voorbereiders

Het IVM start dit najaar met nieuwe webinars over onderwerpen voor het FTO. Het eerste webinar is op woensdag 28 oktober om 20.00 uur en heeft als thema Opioïden. Gastspreker deze avond is Peter Vossenberg, verslavingsarts KNMG en voorzitter van Vereniging Verslavingsgeneeskunde Nederland. Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het voorkómen van onnodig langdurig gebruik – Anke Lambooij (IVM)

Afbouwen opioïden – Peter Vossenberg

Beschikbare werkmaterialen voor in het FTO – Marjorie Nelissen (IVM).

Voor wie: Apothekers, Huisartsen, Apotheekhoudende huisartsen

In de sectoren: Huisartsenpraktijk, Apotheek, Apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Duur: 1 uur

Kosten: Gratis

woensdag 28 oktober 2020, online, 20.00 -21.00 uur

Het aantal gebruikers en de duur van het gebruik van opioïden is de afgelopen tien jaar sterk gestegen, ondanks terughoudend beleid in de NHG-Standaard Pijn (2018). Het aantal gebruikers van oxycodon is in de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd. Ook steeg het aantal ziekenhuisopnames en doden door een overdosis. Deze ontwikkeling is verontrustend. Aandacht voor gepast gebruik van sterkwerkende opioïden – ook in het FTO – is daarom belangrijk.