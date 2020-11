Noord-Holland krijgt eerste Vondelingenkamer

De eerste Vondelingenkamer van Noord-Holland wordt geopend in Den Helder door de Noordwest Ziekenhuisgroep. De kamer, ook wel Beschermde Wieg kamer genoemd, is een levensreddende voorziening, die een alternatief biedt voor moeders die hun baby afstaan door deze te vondeling te leggen of erger, te doden.

Initiatief

Suzan Ernst, unithoofd kindergeneeskunde Noordwest Ziekenhuisgroep, is één van de initiatiefnemers van deze Beschermde Wieg kamer. “Ik ben er ontzettend blij mee dat we deze voorziening in ons ziekenhuis in Den Helder kunnen realiseren. Ieder kind heeft namelijk recht op een veilige start. Het is mooi dat we die hier kunnen bieden.”

Oorsprong

Het initiatief vond zijn oorsprong in een overleg tussen het ziekenhuis en Stichting Beschermde Wieg. Een Stichting die zich ten doel stelt babysterfte en te vondeling legging te voorkomen door preventieve hulp te bieden aan ongewild zwangere vrouwen, die geen contact kunnen of durven op te nemen met hulpverlenende organisaties, omdat zij anoniem willen blijven. Decennialang telde ons land gemiddeld vijf vondelingen, waarvan de meeste dood. Sinds het bestaan van Stichting Beschermde Wieg is dit aantal afgenomen. De laatste 2 jaar staat de teller op nul.

Zorg

In zes jaar tijd bereikten meer dan achttienhonderd ongewild zwangere vrouwen de stichting. Zij kregen een luisterend oor en waren verzekerd van ondersteuning, geheimhouding en (poli-)klinische begeleiding, bevalling en nazorg. De Beschermde Wieg kamer in Den Helder (Huisduinderweg 3) is de vijfde in een ziekenhuis. Eerder namen daartoe de ziekenhuizen in Zwolle, Den Haag, Goes en Heerlen het initiatief. Dat de gemeente Den Helder de komst van de Beschermde Wiegkamer van harte ondersteunt, blijkt uit het gegeven dat zij de realisatie van de kamer mogelijk heeft willen maken. Zij verstrekte een subsidie van € 20.000. Daarnaast sponseren ook Engie en de vrienden van het Helderse ziekenhuis het initiatief. De officiële opening van de Beschermde Wieg kamer vindt eind december plaats.