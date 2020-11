Het Danspaleis brengt ouderen troost en plezier met podcast ‘Radio Danspaleis’ in coronatijd

De eerste podcast met muziekverhalen en herinneringen van ouderen en de artiesten uit ‘hun’ tijd

Sociale onderneming Het Danspaleis brengt elke drie weken ‘Radio Danspaleis’ uit. Een podcast gemaakt om ouderen die door COVID-19 aan huis gebonden zijn, troost en plezier te bieden. Het is een mix van muziek en interviews met bijzondere ouderen en artiesten op leeftijd, waarbij persoonlijke muziekverhalen en herinneringen worden opgehaald. Naast het in contact blijven met ouderen, laat Het Danspaleis met de podcastserie juist ook de veerkracht en levenslust van ouderen zien in deze tijd van sociaal isolement. Het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt, is in het eerste halfjaar van corona helaas verdubbeld (SCP, 8 september 2020).

De podcast is te luisteren via alle grote platforms, waaronder Spotify, Deezer en Apple Podcasts.

De presentatie is in handen van Danspaleis oprichter en -directeur Suna Duijf. In de eerste reeks van acht afleveringen, staat steeds een andere buurt centraal. De geïnterviewde ouderen zijn bewoners en kenners van de buurt, die vertellen over hun leven aan de hand van muziek. Elke aflevering wordt ook een bekende Nederlandse artiest geïnterviewd over hun muzikale roots, wat vaak onbekende verhalen en weetjes oplevert. Te gast waren onder andere Willeke Alberti, George Baker en Marianne Weber. In de nieuwe reeks, waarvan vandaag de eerste aflevering uitkomt, gaan de makers de zorgcentra in, om zo te weten te komen hoe het er daar aan toe gaat in de coronatijd.

Klik hier om de trailer te beluisteren.

Van eventorganisatoren tot podcastmakers

Het Danspaleis is een sociale onderneming met als doel alle ouderen (65+) in Nederland vitaal en inclusief te houden, met o.a. theatrale dansmiddagen voor ouderen in woon- en zorginstellingen. Corona maakte dit onmogelijk, terwijl het juist belangrijker dan ooit is om met ouderen in contact te blijven. Suna Duijf: “Wat deden mensen vroeger in tijden van crisis? Dan luisterden ze samen naar de radio! Dat verbindt, het brengt mensen samen.” Zonder achtergrond in radiomaken, maar met veel ervaring in muziek, theater maken en positieve ouderenzorg, is Het Danspaleis gestart met hun podcast.

Radio Danspaleis is gemaakt voor ouderen, maar volgens de makers ook een aanrader voor jongere mensen. “Tijdens het vele hamsteren zei een aantal ouderen tegen me: ‘Als je in de oorlog geen toiletpapier had, gebruikte je gewoon een krant!’ Ouderen worden tijdens deze crisis vooral gezien als hulpeloos, kwetsbaar. Maar veel ouderen die ik spreek, tonen juist veerkracht. Dat inspireert. En ouderen zitten zelden in een hectische modus, ze dwingen een soort rust af als je met ze in gesprek gaat. Ik denk dat we daar allemaal wel wat van kunnen leren”, aldus Duijf.

Meer over Stichting Het Danspaleis

Tankstation van levensvreugde

Het Danspaleis is een sociale onderneming met als doel alle ouderen (65+) in Nederland mentaal en fysiek gezond en inclusief te houden, met dansen en muziek. Dit doen zij onder andere met theatrale dansmiddagen voor ouderen in onder andere woon- en zorgcentra en huizen van de wijk. Oprichter Suna Duijf: “Zodra je ouder wordt, verlies je mensen om je heen, mensen sterven. Je krijgt fysieke beperkingen. Het is prachtig te zien dat bij iemand wiens wereld kleiner wordt en bijna dichtgaat, muziek die wereld weer kan openbreken.” In 2019 heeft de stichting maar liefst 13.500 ouderen door het hele land blij gemaakt door liefdevol de orde te verstoren met hun dans- en muziekmiddagen.

Koersverandering door corona

Begin dit jaar lastte Het Danspaleis zelf alle geplande evenementen af uit voorzorg voor hun kwetsbare doelgroep. De organisatie zette een 180º koersverandering in met drie nieuwe corona-proof concepten. Het Balkon Danspaleis, kleinschalige dansmiddagen voor ouderen, buiten bij woon- en zorgcentra en volgens de laatste richtlijnen van het RIVM. De Muzieklijn, een bellijn tussen vaste Danspaleis-bezoekers en haar -vrijwilligers. En Radio Danspaleis, een podcastserie om toch op grote schaal alle ouderen te blijven bereiken en troost en plezier te brengen in deze lastige tijd.

Ga voor meer informatie naar www.hetdanspaleis.com.