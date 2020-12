Antigeen sneltest ook betrouwbaar bij screening van mensen zonder klachten

De antigeen sneltest is een betrouwbare methode om (vroege) corona infecties bij personen zonder klachten te identificeren en kan dan ook worden gebruikt als screening bij asymptomatische personen. Dit werd geconcludeerd in een validatiestudie die recent is uitgevoerd door het UMC Utrecht in het Nederlandse profvoetbal.

Het snel kunnen vaststellen van een corona-infectie en snelle contactopsporing zijn essentieel voor het beheersen van de huidige pandemie. In de meeste landen is het testbeleid gericht op personen die symptomen hebben van een mogelijke besmetting met het virus. Mensen kunnen echter ook al besmettelijk zijn nog vóórdat er symptomen optreden en bij sommige personen verloopt een infectie asymptomatisch. Screening van mensen zonder symptomen kan er daarom aan bijdragen om besmette individuen te identificeren en vervolgens te isoleren.

Sneltest bij voetbalprofs

Een eerdere validatiestudie van een antigeen sneltest (de PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test van Abbott) die werd uitgevoerd door het UMC Utrecht bij mensen met klachten die zich lieten testen via een GGD teststraat, toonde aan dat deze antigeen test zeer betrouwbaar is voor het aantonen van infecties met een hoge hoeveelheid virus, in de meest besmettelijke periode. Om te onderzoeken of deze test ook betrouwbaar is bij mensen zonder klachten startten de onderzoekers van het UMC Utrecht in samenwerking met de KNVB een studie onder arbiters, voetballers en stafleden van 13 professionele voetbalclubs, die sinds de start van de competitie frequent getest worden met de reguliere test (de PCR).

Gevoelig in de vroege fase en specifiek

Tussen 1 oktober en 9 november zijn 824 personen meermaals getest met zowel PCR als antigeen test. Bij 52 personen (6.3%) werd in die periode een infectie met SARS-CoV-2 vastgesteld op basis van een positieve PCR. De resultaten van antigeen test zijn vergeleken met de resultaten van de PCR in 2406 afgenomen monsters, waarbij op moment van afname van de test geen sprake was van klachten. Van deze monsters waren er 68 (2,8%) positief in de PCR-test en 42 (1,7%) positief in de antigeen test. In de vroege fase van de infectie bleek de gevoeligheid van de antigeentest hoog te zijn (81-90%), ook voorafgaand aan het ontstaan van klachten. De gevoeligheid, daalt nadat de infectie langer aanwezig is (na meer dan 7 dagen) en waarbij ook de hoeveelheid aanwezig virus is afgenomen. De specificiteit van de antigeen test is, zoals ook bleek uit de eerdere validatie bij mensen met klachten, zeer hoog (>99 procent): er werden geen positieve antigeen testresultaten gevonden in monsters met een negatief PCR-resultaat.

Betrouwbaar

Hoofdonderzoeker dr. Marije Hofstra (afdeling Medische Microbiologie, UMC Utrecht) concludeert: “Het is zeer bemoedigend dat deze antigeen test ook betrouwbaar is voor het aantonen van een vroege infectie, zelfs bij (nog) afwezig zijn van klachten. We hebben in deze studie ook gezien dat zo’n snelle test kan helpen bij het inperken van een uitbraak, door asymptomatische personen frequent te testen en daarmee nieuwe infecties in een vroege fase en snel op te sporen. Dit biedt goede mogelijkheden voor de uitbreiding van de toepassing van antigeen sneltesten.”

Publicatie

Winkel BMF, Schram E, Gremmels H, Bruins M, Schuurman R, Wensing AMJ, Bonten MJM, Goedhart E, Hofstra LM, on behalf of the Antigen Rapid Test Validation Group. Screening for SARS-CoV-2 infection in asymptomatic individuals using the PanbioTM COVID-19 Antigen Rapid Test (Abbott) compared to RT-qPCR. Manuscript submitted to Medrxiv, 2020.

Bron: UMC Utrecht