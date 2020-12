Wekelijks 1 mln mondkapjes, nu ook voor particulieren

Mondkapjesfabriek HMK Medical in Haarlem verhoogt de productie van 600.00 naar circa 1 miljoen stuks per week. Die verhoging is nodig om te kunnen voldoen aan de snel groeiende vraag van afnemers uit binnen- en buitenland. Ook produceert HMK Medical nu voor de particuliere markt. In de webshop komen steeds meer bestellingen binnen en supermarkten hebben eveneens interesse in de HMK-mondkapjes. Zo gaat Albert Heijn Vos ze in Haarlem en de Zaanstreek in vijf winkels verkopen.

De 3-laags mondkapjes van HMK Medical zijn herkenbaar aan licht oranje gekleurde elastiekjes, een tulp-logo en gecertificeerd door een gerenommeerd Europees bureau. Het betreft het zogenoemde type IIR-mondkapje, bedoeld voor de medische sector, de dentale sector, reizigers, mensen in contactberoepen, OV-bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en consumenten.

HMK Medical levert aan afnemers uit binnen- en buitenland. In Nederland zijn dat onder meer ziekenhuizen waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofdorp. In Duitsland heeft HMK Medical klanten in vooral de dentale sector, zoals tandartsen en mondhygiënisten. De productie in Haarlem is van 600.000 naar 1 miljoen stuks per week verhoogd en een uitbouw naar 1,5 miljoen per week is op termijn mogelijk.

Mede vanwege de per 1 december ingevoerde verplichting om in openbare gebouwen en ruimtes mondkapjes te dragen, produceert HMK Medical nu ook voor de particuliere markt. Directeur Sander Borchart: ‘ Omdat we de laatste tijd steeds meer bestellingen in onze webwinkel kregen en ook supermarkten interesse toonden, leek het ons goed om niet alleen voor grote afnemers maar ook voor de particuliere markt te produceren. Dat betekende dat we daar in korte tijd een eigen verpakkingslijn voor op moesten zetten. Onze mondkapjes worden nu in supermarkten en de webshop in verpakkingen voor 2, 5 of 10 stuks aangeboden .’

Volgens directeur Masha Vos van Albert Heijn Vos (drie winkels in Haarlem, één in Zaanstad en één in Koog aan de Zaan) vloeit het besluit om de HMK-mondkapjes te gaan verkopen voort uit de wil om het lokale bedrijfsleven waar mogelijk te ondersteunen: ‘ Als een bedrijf uit nota bene onze eigen stad Haarlem het aandurft om de productie te starten, doe ik als het even kan mee. We hebben de eerste 10.000 stuks besteld en die liggen nu onze winkels. Klanten reageren er positief op. Die vinden het ook leuk dat ze niet uit China, maar uit hun eigen regio komen.’ Albert Heijn Vos verstrekt de mondkapjes ook aan de ruim 700 werknemers van het bedrijf.