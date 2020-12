De kleinste bloedvaten zijn essentieel voor een goede werking van organen, bij wondgenezing en het ontstaan van kanker. Deze zogenoemde microcirculatie kan in beeld worden gebracht met handmicroscopen, waarmee de arts de microcirculatie kan beoordelen en kan nagaan of een ziekte of therapie de circulatie beïnvloedt.

Kastelein beschrijft literatuuroverzichten en studies over de microcirculatie bij patiënten met goedaardige en kwaadaardige gynaecologische aandoeningen. Hij toont aan dat een bepaald type beeldvorming (Incident dark field of IDF) geschikt is om de microcirculatie bij deze patiënten te beoordelen. Dit geldt voor onderzoek naar de ziekte, maar ook voor het bepalen van mogelijke schade na vaginale chirurgie.

Vrijdag 11 december

Promotie (UvA), Aula, 11.00 uur

Arnoud Kastelein: Beter beoordelen microcirculatie bij gynaecologische aandoeningen



