Een klein woord met grote betekenis

Eindhovense stichting verkiest ‘dankzij’ boven ‘met’

Stichting YOURIN2, bekend van WIJzer met je beperking, gaat vanaf vandaag verder onder de naam ‘WIJzer dankzij’. Oprichters Esther Smeets en

Iwan Haex willen met de nieuwe naam nog meer benadrukken dat de stichting naar de mogelijkheden kijkt, indien je te maken krijgt met autisme of hoogbegaafdheid.

Wel of geen diagnose, maakt niet uit

Elk nadeel heeft ook een voordeel. Of je nu een diagnose hebt of niet. Door juist naar de mogelijkheden te kijken van eenieder, bouwt de stichting verrassende online en offline bruggen tussen professionals in o.a.

zorg en onderwijs en ervaringsdeskundigen. De reacties zijn zo positief, dat de oprichters niet uitsluiten dat de stichting zich in de toekomst, naast autisme en hoogbegaafdheid, ook het netwerk binnen andere problematieken faciliteert.

Bruggenbouwers

Bij WIJzer dankzij geloven ze namelijk in de kracht van netwerken. Ze bouwen bruggen waar anderen beren zien en verbinden verschillende disciplines die op het 1e gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben.

Online via een community en offline via workshops, presentaties en bijeenkomsten. “Als je verder kijkt, zijn het juíst die bruggen die ervoor zorgen dat mensen antwoord vinden op hun vraag over bijvoorbeeld autisme”, aldus Esther Smeets.

“In die zin kan het soms heel logisch zijn bepaalde diagnoses aan elkaar te koppelen”.

Positieve benadering

Het bouwen van deze bruggen doet de stichting mét en voor iedereen die te maken heeft met autisme en hoogbegaafdheid. Vanuit verschillende achtergronden vullen disciplines elkaar aan en kijken ze naar de mogelijkheden die deze met zich meebrengt.

“Vandaar dat ‘dankzij’ eigenlijk veel beter past dan ‘met’. Want of jezelf nu autisme hebt of iemand in je omgeving: we worden WIJzer dankzij elkaar”, vult Iwan Haex aan. Hij roept degenen die hun visie delen en zich willen aansluiten bij het netwerk dan ook op te reageren. “Want goede bruggenbouwers heb je nooit genoeg!”.

Samenwerkingen

Door diverse disciplines met elkaar te verbinden leren zij niet alleen van elkaar, maar kunnen er ook mooie samenwerkingen ontstaan. Op die manier kunnen er veranderingen plaatsvinden binnen het onderwijs, zorg en het werkveld.

Nieuwe website

Om de nieuwe naam meer kracht bij te zetten, zijn ook het logo, de website (www.wijzerdankzij.nl) en het platform vernieuwd. Bezoekers kunnen nu nog sneller hun informatie vinden en contact opnemen met elkaar.

Tegelijkertijd kunnen professionals en ervaringsdeskundigen op een laagdrempelige manier hun kennis delen.

“Precies datgene dat ik 9 jaar geleden zelf mistte toen onze dochter de diagnose autisme kreeg en ik op zoek moest naar informatie”, aldus Esther Smeets.

Over WIJzer dankzij

Sinds 2011 bouwt WIJzer dankzij (voorheen bekend als WIJzer met je beperking) bruggen waar anderen beren zien. Oprichters Esther Smeets en Iwan Haex bieden met hun stichting een sterk netwerk met verrassende disciplines waar mensen het antwoord vinden op hun vraag over autisme en hoogbegaafdheid. Hun community telt op dit moment ruim 200 actieve leden, met een ongeveer 80 organisaties.

Het eerste offline event – Kindontwikkeling- vindt vandaag op 10 december plaats. Een mooie samenwerking met diverse partijen.

Bron: Wijzer Dankzij