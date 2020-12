IZZ al 120 aanvragen van zorgmedewerkers voor eigen risico compensatie na corona

Stichting IZZ heeft in ruim 1 maand tijd al 120 aanvragen in behandeling voor de compensatie van het eigen risico van zorgmedewerkers die zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Dit komt neer op een totaalbedrag van 40.000 euro.



99% van de aanvragen wordt gehonoreerd en ruim de helft van de verzekerden die de aanvraag deden, heeft de financiële compensatie al ontvangen. Zorgmedewerkers ervaren de compensatie van het ledencollectief van mensen in de zorg als een steun in de rug in een tijd waarin zij onder extra druk staan.

Steun in de rug

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ: ‘Het is goed om te zien dat zorgmedewerkers meteen al gebruik maken van de eigen risico compensatie wanneer zij zelf onverhoopt besmet zijn geraakt met corona. Want het mag en kan niet zo zijn dat zij vanwege de aard van hun werk corona oplopen, daar ziek van worden en ook nog eens de rekening krijgen voor het eigen risico van hun zorgverzekering of voor behandelkosten. Daarom is het fijn dat we hun aanvraag snel kunnen afhandelen en zij het geld snel ontvangen. We merken dat zij dit als extra steun ervaren en waarderen.’



Ondanks bescherming besmet

Zo ook Dennis Pijnappels (40), senior verpleegkundige op de cardiologie verpleegafdeling van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en besmet met corona tijdens zijn werk. ‘Ik ben besmet geraakt doordat een positief geteste patiënt per ongeluk in mijn gezicht spuugde. Ondanks de beschermende middelen, heb ik wel corona opgelopen. Ik voelde me in het begin gewoon niet zo lekker, maar 1,5 week later kreeg ik het opeens benauwd en had ik een heel hoge hartslag. Op de SEH dachten ze aan hyperventilatie en ik kon uiteindelijk weer naar huis.

Een paar dagen later belandde ik weer op de SEH. In juni ben ik nog twee keer met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd omdat ik ineens onwel werd. En ondertussen kon ik niks meer, ik lag alleen maar op bed. Uiteindelijk is via een MRI geconstateerd dat de COVID-19 een infectie aan het hartzakje en de hartspier heeft veroorzaakt. Daardoor heb ik helaas ook hartschade opgelopen en last van hartritmestoornissen.’



Grote impact

Pijnappels vervolgt: ‘De impact is echt groot, zowel fysiek als mentaal. Ook voor mijn gezin. COVID-19 is echt geen griepje. Tegen al die mensen die dit nog denken, zeg ik: hou je aan de basisregels, dan zijn we er sneller vanaf. Zorgmedewerkers staan in de frontlinie, wij zien van dichtbij wat er met je kan gebeuren. Ik heb het nu zelf meegemaakt. Dan is het fijn als je gesteund wordt in deze tijden. De eigen risico compensatie van IZZ is dan ook een mooi gebaar. Het geeft je het gevoel dat je gezien wordt. We hebben al genoeg aan ons hoofd en dan is dit een zorg minder. De aanvraag verliep ook soepel. Ik kan gelukkig weer vooruit kijken en werk aan mijn herstel.’

Bron: Stichting IZZ