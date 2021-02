Sterkst gekrompen zorgsectoren laten de grootste groei zien

Na ongekende volumekrimp volgt in 2021 herstel voor zorgsector







De zorgsector beweegt ook dit jaar mee op de golven van de coronacrisis. De totale volumekrimp als gevolg van de minder hoge, maar hardnekkige tweede COVID-golf zal minimaal gelijk zijn aan die van de hogere, maar kortere eerste golf.

De aangescherpte landelijke beheersmaatregelen en het toenemende aantal ingeënte personen zetten richting lente en zomer een volumeherstel in de reguliere zorg in gang. Het zorgvolume groeit dit jaar naar verwachting met 5% na een historische krimp van zo’n 6,5% in 2020. Eenmaal in rustiger vaarwater zal de groei in de geneeskundige zorg, waaronder huisartsen en ziekenhuizen, groter zijn dan in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. De onzekerheden zijn momenteel nog wel extra groot door nieuwe virusvarianten en tegenvallers bij de vaccinatiecampagne. Aldus het ING Economisch Bureau in het vandaag verschenen Vooruitzicht zorg.



Edse Dantuma, Sectoreconoom Zorg bij ING: “Na een zeer moeilijke tijd voor patiënten en zorgmedewerkers gloort er licht aan de horizon nu het inenten is begonnen. De sterke opleving die we vorig jaar na de eerste COVID-golf zagen toont de veerkracht van de sector en vormt een voorbode voor een stevig herstel in de tweede helft van 2021.”





Historische volumekrimp in 2020



Door de pandemie is het reguliere zorgvolume in 2020 voor het eerst in vijf decennia gekrompen. De geschatte terugval is met 6,5% relatief fors vergeleken met de decennialange groei van gemiddeld 2,7% per jaar. Na het gedeeltelijk stilvallen van de zorg in het tweede kwartaal bracht het derde kwartaal een opvallende opleving. De reguliere zorgactiviteit herstelde tot een niveau dat bijna 3% hoger lag dan voor de crisis. De tweede golf leidt ertoe dat het totale zorgvolume in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021 weer krimpt.

Geleidelijk herstel leidt tot 5% groei in 2021



Wanneer de inentingen volgens plan verlopen en de vaccins ook effectief blijken tegen de nieuwe varianten, kan het reguliere zorgvolume in de loop van het tweede kwartaal aantrekken. Het herstel zal in 2021 minder steil zijn dan in het derde kwartaal van 2020, maar wel geleidelijk toenemen tot een jaargroei van circa 5%.

