Nieuw: Onco Appstore

Betrouwbare apps voor mensen met kanker

In de Onco Appstore staan de belangrijkste tools en apps voor mensen met kanker bij elkaar. De apps zijn onder andere getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en privacy. Om te zorgen dat de apps goed vindbaar zijn, staan ze nu bij elkaar in deze nieuwe appstore op het landelijk informatieplatform kanker.nl.

Smartphones en apps zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ook voor mensen met kanker komen steeds meer ‘health’-apps op de markt. Maar dat zijn er zo veel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Veel patiënten zien hierdoor af van het gebruik van apps, en dat is jammer. Betrouwbare apps kunnen namelijk veel steun bieden bij de keuze voor een behandeling en om weer gezonder en fitter te worden na de diagnose en behandeling van een kankersoort.

Vind de Onco Appstore op www.kanker.nl/appstore

Betrouwbaar

De apps in deze appstore zijn onder meer getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en privacy. Daarbij zijn de apps (wetenschappelijk) onderzocht, gebaseerd op recente richtlijnen of ontwikkeld door betrouwbare organisaties. De meeste apps zijn kosteloos voor de patiënt.

Tools en keuzehulpen

Patiënten en hun naasten kunnen de apps en tools zelf gebruiken, zonder verwijzing of begeleiding. Er zijn 3 categorieën: communicatie, gevolgen en herstel, en keuzehulpen. Enkele voorbeelden van apps en tools:

Keuzehulpen die patiënten kunnen helpen bij de keuze voor een behandeling. Bijvoorbeeld: Een keuzehulp voor borstkankerpatiënten die helpt bij de keuze voor nazorg.

Untire: deze app helpt bij vermoeidheid tijdens en na de behandelingen van kanker

Kanker Nazorg Wijzer: een app die helpt bij problemen na de behandeling van kanker en kan bijdragen aan een gezonde leefstijl.

AYA Match: deze app helpt jonge mensen met kanker om in contact te blijven met familie en vrienden.

De initiatiefnemers Integraal Kankercentrum Nederland, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Borstkankervereniging Nederland, KWF Kankerbestrijding en Stichting kanker.nl willen met de appstore de vindbaarheid van deze tools en apps vergroten. De Onco Appstore is ontwikkeld in het kader van een project de Taskforce Cancer Survivorship Care. Doel van dit project is om de toegankelijkheid, transparantie, kwaliteit en bekostiging van online zelfmanagement tools te bevorderen. Het project wordt getrokken vanuit de werkgroep Psychosociale en fysieke effecten van deze Taskforce, waarin het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) een belangrijke rol speelt. De huidige Onco Appstore bouwt voort op de gedachte van het borstkanker-specifieke overzicht ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland (BVN) te raadplegen via https://online-ondersteuning.borstkanker.nl/.

Over het platform kanker.nl

Het informatieplatform kanker.nl is de centrale plek waar betrouwbare informatie, ervaringskennis en ondersteuningsinformatie bij elkaar komt. Het platform is een initiatief van KWF, IKNL en NFK met als doel betrouwbare informatie beter vindbaar te maken door het op 1 plek aan te bieden. Stichting kanker.nl heeft het platform in beheer en werkt met vele partners in het oncologisch veld samen aan de informatie voorziening.