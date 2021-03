Vrijdag 5 maart

Promotie (UvA), 13.00 u, online

Anouk Latenstein: Naar een uniforme behandeling van alvleesklierkanker



De variatie in de behandeling van alvleesklierkanker is nog steeds groot. Latenstein beschrijft een protocol waarbij stapsgewijs drie ‘best practices’ worden ingevoerd om de huidige zorg rondom alvleesklierkanker te verbeteren. Het gaat om het gebruik van chemotherapie, het plaatsen van een metalen stent (in plaats van een plastic stent) bij een obstructie van de galwegen, en het gebruik van alvleesklierenzymen.



Uitkomsten

Daarnaast heeft de promovendus de uitkomsten na een operatie van de alvleesklier bekeken, zoals complicaties en overlijden. Bij een totale verwijdering van de alvleesklier zijn het complicatiepercentage en overlijdensrisico relatief hoog. Dit lijkt verband te houden met hoe vaak een ziekenhuis deze ingreep uitvoert. Ook keek Latenstein bij deze patiëntengroep naar de uitkomsten op de lange termijn, zoals de kwaliteit van leven. Hun kwaliteit van leven is iets slechter ten opzichte van de gezonde populatie, maar het is de vraag of dit verschil relevant is.



Als laatste punt beschrijft Latenstein de ontwikkeling van een voorspellingsmodel dat meer gepersonaliseerde overlevingskansen berekent. Dit model houdt rekening met een aantal tumor- en behandelingskenmerken, en met de periode die een patiënt reeds overleefd heeft. Het model geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe groot is de kans dat ik over twee jaar nog leef als ik reeds drie jaar na de operatie heb overleefd?’

Evaluation and improvement of nationwide practice in pancreatic and periampullary cancer

Bron: Amsterdam UMC