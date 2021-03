Zelfstandig zorgprofessional in de wijkverpleging kan zich eindelijk laten vaccineren tegen COVID-19

Uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie: Wijkverpleging

Het is zover: Je kunt je nu laten vaccineren als zelfstandig zorgprofessional in de wijkverpleging. De eerstvolgende groep voor vaccinatie is voor zorgverleners in ‘Wijkverpleging en deel Wmo-ondersteuning’. Zij zijn aan de beurt voor een vaccinatie tegen COVID-19 (zie de vaccinatiestrategie). Het AstraZeneca vaccin is in maart beperkt beschikbaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins is besloten deze groep gefaseerd uit te nodigen. In de volgende volgorde wordt deze groep uitgenodigd:

1. Zorgmedewerkers in wijkverpleging

2. Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning

3. PGB-zorgverleners (Wlz, Wmo-hh, ZvW)

Ben jij werkzaam in opdracht van een zorgorganisatie, dan kun je een uitnodiging via een zorgorganisatie verwachten.

SBI-code 88.101



Zzp’ers in de wijkverpleging die zijn ingeschreven in het handelsregister met SBI-code 88.101 zijn aan de beurt voor vaccinatie. Dit betreft alleen de klasse binnen de SBI-code 88.101: Verpleging, persoonlijke en huishoudelijke verzorging in de thuissituatie aan chronisch zieken, ouderen, gehandicapten en mensen die daaraan tijdelijke behoefte hebben;

Wie niet?



Zorgprofessionals met de volgende werkzaamheden: Assistentie tijdens de bevalling, huishoudelijke en persoonlijke verzorging van moeder en kind en geven van voorlichting over de verzorging van kind tijdens de kraamperiode. Deze groep is namelijk door de overheid ingeschaald onder ‘Overige zorgmedewerkers’, en zullen later aan de beurt zijn. Je kunt echter geen uitnodigingsbrief aanvragen als jouw werkzaamheden overheen komen met de werkzaamheden onder het kopje ‘Wie niet?’.

Uitnodiging voor vaccinatie beschikbaar via SoloPartners

Er wordt nu dus gestart met de uitnodiging voor de zorgverleners die vallen onder de wijkverpleging. SoloPartners ondersteunt de overheid in dit proces, zo krijgen de zzp’ers in deze groep de mogelijkheid om de uitnodiging te ontvangen.

Wil jij je laten vaccineren, klik dan op onderstaande knop, je leest dan hoe je de uitnodiging kunt ontvangen. Zodra bekend is wanneer de volgende vaccins geleverd worden, krijgen de zzp’ers die vallen onder de Wmo en PGB een uitnodiging.

Later zijn de zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning en PGB-zorgverleners aan de beurt. De uitnodigingen naar deze zzp’ers binnen deze groepen wordt verzonden zodra bekend is wanneer er weer voldoende vaccins beschikbaar zijn.